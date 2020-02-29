Наталия Васько рассказала о гибели любимого мужчины: «Научилась не говорить о личном»
Трагедия в жизни артистки случилась 10 лет назад.
Я когда-то встречалась с парнем, но он был немного моложе меня и не на пару лет. Это где-то год 10-й или 11-й был. Он работал у нас в театре сначала монтировщиком, затем занимался светом. Я с ним встречалась чуть больше года. Но потом случилась трагедия ‒ он погиб. Поэтому я так реагировала на вопросы личные, это была еще очень болезненная рана,‒ признается знаменитость.
Сейчас в личной жизни артистки все хорошо, она встретила мужчину, с которым хочет провести всю жизнь. Андрей личность не публичная, однако его предыдущий развод наделал шуму в прессе. Бывшая жена мужчины Инесса заявила, что именно Наталья увела его из семьи и оставила двоих детей без отца. Актриса же уверяет, что никого из семьи не уводила.
Мы познакомились по дороге в Киев 13 декабря 2014-го, на Андрея. После этого он пришел на спектакль «Московиада». А потом я снова была в Одессе на съемках, и 28 декабря там был страшный снегопад, нас просто не выпустили из города. Природная стихия сказала: «Да, сиди в Одессе и будь с Андреем». Я познакомилась со свободным мужчиной, он был уже разведенным,‒ вспоминает нюансы Наталия Васько.
Мне очень жаль, что наше законодательство не может меня защитить, чтобы никто не имел права оскорблять мою маму, мою сестру, портить жизнь моим коллегам, пачкать ленты в соцсетях. Андрей хотел и хочет видеть детей, хочет общаться. А она дает условия: «Да, в среду на 5:00 чтобы ты был в Киеве, с детьми встретился». Он уверяет, что у него работа. А она заявляет: «Ах, ты не приходишь!»‒ откровенничает Васько.
Напомним,