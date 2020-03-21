15-летняя дочь Оли Поляковой предстала в смелом образе: женственно и сексуально
Старшая дочь Оли Поляковой Маша ведет не менее активный образ жизни, чем ее мама.
Так, в этот раз Маша приняла участие в студийной фотосессии. Восходящая звезда стоит в профиль, демонстрируя модельную фигуру с выгодного ракурса. Одета она в белое платье-рубашку с одним открытым плечом, а ее талию подчеркивает смелый аксессуар ‒ кожаный коричневый корсет. Массивные серьги, распущенные длинные волосы и легкий макияж завершают образ.
Мама сказала: ни*рена себе! А вы как опишите эту фотку?‒ написала Маша.
Напомним,
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