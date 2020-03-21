15-летняя дочь Оли Поляковой предстала в смелом образе: женственно и сексуально

21 марта 2020 11:00 Катерина Даниленко
15-летняя дочь Оли Поляковой предстала в смелом образе: женственно и сексуально
Старшая дочь Оли Поляковой Маша
социальная сеть Instagram

Старшая дочь Оли Поляковой Маша ведет не менее активный образ жизни, чем ее мама.

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Девушка занимается музыкой, зарабатывает на рекламе в Instagram, пробует свои силы в модельной карьере и ежедневно работает над собой. Не забывает Полякова-младшая и радовать поклонников новыми снимками в своем микроблоге.

Так, в этот раз Маша приняла участие в студийной фотосессии. Восходящая звезда стоит в профиль, демонстрируя модельную фигуру с выгодного ракурса. Одета она в белое платье-рубашку с одним открытым плечом, а ее талию подчеркивает смелый аксессуар ‒ кожаный коричневый корсет. Массивные серьги, распущенные длинные волосы и легкий макияж завершают образ.

Мама сказала: ни*рена себе! А вы как опишите эту фотку?
‒ написала Маша.

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Фолловеры оставили больше 13 тысяч лайков и написали комплименты в комментариях: «Вся в маму. Юная звезда», «Бомба!», «Красотка», «Мама правильно выразила свои эмоции», «Замечательная».

Напомним,

Старшая дочь Оли Поляковой Маша / социальная сеть Instagram
 

 

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