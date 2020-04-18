Анна Седокова со своим бойфрендом возмутили подписчиков голым фото в ванной
18 апреля 2020 10:00
Катерина Даниленко
Певица Анна Седокова
социальная сеть Instagram
Пара спровоцировала шквал обсуждений в Сети.
Сексуальные кадры в Instagram певицы Анны Седоковой
давно привычное дело. Однако в этот раз артистка зашла еще дальше. Знаменитость эротично позировала в ванной с возлюбленным Янисом Тиммой.
Скандальная исполнительница в откровенном белье стоит спиной к камере и демонстрирует пышные ягодицы, закинув одну ногу на стиральную машинку. Баскетболист в одних лишь трусах нежно прижимает любимую к себе.
Stay home,
‒ подписала смелый снимок Седокова.
Певица Анна Седокова с бойфрендом Янисом Тиммой / социальная сеть Instagram
Фолловеры резко откликнулись на столь вызывающее фото. Многие считают, что такие снимки не для общего обозрения: «Это пошло и вульгарно. Браво, Анна, вы каждый раз пробиваете новое дно», «Красиво конечно, но маму я бы не хотела в таком ракурсе видеть», «Не стыдно, что дочь-подросток такое видит?», «Куда мир катится?», «Зачем такие фото выставлять».
Напомним,