Егор Гордеев поделился воспоминаниями о жизни в Чехии
Ведущий Егор Гордеев: Чехи уделяют чрезмерное внимание комфорту и практичности
Ведущему утреннего шоу «Сніданку з 1+1» Егору Гордееву когда-то тоже пришлось испытать на себе все тонкости проживания экспатов в новой стране - в течение года он жил в Чехии. Егор вспомнил, как искал квартиру с риелтором и рассказал о «квартирном менталитете» местных жителей.
Егор Гордеев отмечает, что в Чехии агенты по недвижимости ответственно и профессионально относятся к пожеланиям своих клиентов, всеми предложенными вариантами тогда он остался доволен: «В Праге я искал квартиру для аренды с риелтором - это был интересный опыт. Там совсем другой подход: меня подробно расспрашивали, чего я хочу, что мне нужно, какой у меня бюджет. Также мне оказывали консультации по районам и местности, акцентируя внимание на том, какие локации могут подойти моему психотипу», - вспоминает телеведущий.
Ведущий «Сніданку» также рассказал, что чехи очень любят и оберегают свой дом, имеют даже соответствующее понятие - «клиде», которое означает «успокойся, не нервничайте - я иду домой к семье». Отметил Егор Гордеев и тот факт, что в вопросах недвижимости чехи больше всего ценят комфорт: «Различия в условиях проживания есть - это совсем другой уровень качества жизни. Чехи уделяют чрезмерное внимание комфорту и практичности. Даже если взглянуть на их одежду: они не о красоте или эстетике, а удобстве, так же и с жильем».
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Напомним,
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