Егор Гордеев поделился воспоминаниями о жизни в Чехии

Ведущий Егор Гордеев: Чехи уделяют чрезмерное внимание комфорту и практичности

Новое развлекательное реалити « Любий, ми переїжджаємо » - это возможность для зрителей путешествовать самыми разными уголками нашей планеты не выходя из дома. По сюжету герои программы - супруги или влюбленная пара, которые ищут себе новое жилье, переезжая в новую страну. Они обращаются за помощью к местному агенту по недвижимости, который подбирает для них три варианта помещения в соответствии с бюджетом и пожеланиями. В выпусках программы герои не только выбирают себе жилье, но и познают особенности местности и культуры новой для них страны.

Ведущему утреннего шоу «Сніданку з 1+1» Егору Гордееву когда-то тоже пришлось испытать на себе все тонкости проживания экспатов в новой стране - в течение года он жил в Чехии. Егор вспомнил, как искал квартиру с риелтором и рассказал о «квартирном менталитете» местных жителей.

Егор Гордеев отмечает, что в Чехии агенты по недвижимости ответственно и профессионально относятся к пожеланиям своих клиентов, всеми предложенными вариантами тогда он остался доволен: «В Праге я искал квартиру для аренды с риелтором - это был интересный опыт. Там совсем другой подход: меня подробно расспрашивали, чего я хочу, что мне нужно, какой у меня бюджет. Также мне оказывали консультации по районам и местности, акцентируя внимание на том, какие локации могут подойти моему психотипу», - вспоминает телеведущий.

Ведущий «Сніданку» также рассказал, что чехи очень любят и оберегают свой дом, имеют даже соответствующее понятие - «клиде», которое означает «успокойся, не нервничайте - я иду домой к семье». Отметил Егор Гордеев и тот факт, что в вопросах недвижимости чехи больше всего ценят комфорт: «Различия в условиях проживания есть - это совсем другой уровень качества жизни. Чехи уделяют чрезмерное внимание комфорту и практичности. Даже если взглянуть на их одежду: они не о красоте или эстетике, а удобстве, так же и с жильем».

Главный критерий при выборе жилья для местных жителей - это наличие террасы или балкона: «Чехи безумно любят террасы, для них быть наедине с природой очень важно, поэтому и проживают преимущественно в загородных домах. Но для тех, кто выбрал жилье в центре города наличие балкона - важный элемент. У них может быть небольшая квартира, но очень большая терраса, на которой происходит все: барбекю, встречи с друзьями, семейные сцены, личная жизнь или единение с природой». Относительно личных пожеланий и требований к дому своей мечты, Егор лаконично ответил: «Ты заходишь в дом и сразу понимаешь: он твой или нет. Это ряд ощущений, которые невозможно описать словами. Для меня важно наличие балкона - здесь я как чех, важны логистика и ощущение, что я нахожусь в любимом для меня районе. Все остальное второстепенно».

Смотрите развлекательное реалити-шоу «Любий, ми переїжджаємо» с понедельника по пятницу в 11:20 на канале «1 + 1» и путешествуйте красивыми уголками мира не выходя из дома.

Напомним,