Что обязательно следует сделать после секса: ТОП-5 вещей

3 апреля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Что обязательно следует сделать после секса: ТОП-5 вещей
Что обязательно следует сделать после секса: ТОП-5 вещей
pixabay.com

Секс - это прекрасно, но не стоит забывать о некоторых важных вещах после ночи любви.

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Самое время освежить в памяти, что вам необходимо сделать после секса незамедлительно. 

Сходить в туалет 

Во-перых, если вы использовали лубрикант, его обязательно необходимо смыть. Тут сразу несколько причин существует. Как минимум, он доставляет явный дискомфорт, когда высыхает. А так же он может вызывать раздражение. Во-вторых, обязательно необходимо сходить в туалет, так как мочеиспускание может обезопасить вас от проникновения бактерий в организм. Важно хорошо помыть руки, ведь ими вы касались интимных частей тела во время секса. 

Надеть удобное белье 

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Конечно, кружево выглядит очень красиво. Это факт. Но не стоит забывать и о комфорте. Поэтому лучше все же отдать предпочтение хлопку и уснуть в теплой байковой пижаме, а не тесном сексуальном белье. 

Не бойтесь проявить чувства 

По мнению сексологов, даже прелюдия и сам процесс не сравнятся с тем, как вы будете вести себя после. Обнять и поцеловать партнера после акта - куда более интимный и трогательный жест, чем снять с него одежду. Гладьте его по голове, говорите о чувствах и главное - выражайте ваши эмоции, не боясь насмешки. 

Проверить презерватив 

Даже латексное изделие не спасет вас от 100% уверенности, что акт не несет за собой какой-либо угрозы для возможного зачатия. Лучше перепроверить для своего же спокойствия. 

Перекусите 

Секс - та еще кардионагрузка. После нее вовсе не зазорно перекусить бананом или яблоком.  Незачем мучить себя голодом. 

Напомним, 

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