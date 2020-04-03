Что обязательно следует сделать после секса: ТОП-5 вещей

Секс - это прекрасно, но не стоит забывать о некоторых важных вещах после ночи любви.

Сходить в туалет

Самое время освежить в памяти, что вам необходимо сделать после секса незамедлительно.

Во-перых, если вы использовали лубрикант, его обязательно необходимо смыть. Тут сразу несколько причин существует. Как минимум, он доставляет явный дискомфорт, когда высыхает. А так же он может вызывать раздражение. Во-вторых, обязательно необходимо сходить в туалет, так как мочеиспускание может обезопасить вас от проникновения бактерий в организм. Важно хорошо помыть руки, ведь ими вы касались интимных частей тела во время секса.

Надеть удобное белье

Не бойтесь проявить чувства

Конечно, кружево выглядит очень красиво. Это факт. Но не стоит забывать и о комфорте. Поэтому лучше все же отдать предпочтение хлопку и уснуть в теплой байковой пижаме, а не тесном сексуальном белье.

По мнению сексологов, даже прелюдия и сам процесс не сравнятся с тем, как вы будете вести себя после. Обнять и поцеловать партнера после акта - куда более интимный и трогательный жест, чем снять с него одежду. Гладьте его по голове, говорите о чувствах и главное - выражайте ваши эмоции, не боясь насмешки.

Проверить презерватив

Даже латексное изделие не спасет вас от 100% уверенности, что акт не несет за собой какой-либо угрозы для возможного зачатия. Лучше перепроверить для своего же спокойствия.

Перекусите

Секс - та еще кардионагрузка. После нее вовсе не зазорно перекусить бананом или яблоком. Незачем мучить себя голодом.

Напомним,