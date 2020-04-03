Что обязательно следует сделать после секса: ТОП-5 вещей
Секс - это прекрасно, но не стоит забывать о некоторых важных вещах после ночи любви.
Сходить в туалет
Во-перых, если вы использовали лубрикант, его обязательно необходимо смыть. Тут сразу несколько причин существует. Как минимум, он доставляет явный дискомфорт, когда высыхает. А так же он может вызывать раздражение. Во-вторых, обязательно необходимо сходить в туалет, так как мочеиспускание может обезопасить вас от проникновения бактерий в организм. Важно хорошо помыть руки, ведь ими вы касались интимных частей тела во время секса.
Надеть удобное белье
Не бойтесь проявить чувства
По мнению сексологов, даже прелюдия и сам процесс не сравнятся с тем, как вы будете вести себя после. Обнять и поцеловать партнера после акта - куда более интимный и трогательный жест, чем снять с него одежду. Гладьте его по голове, говорите о чувствах и главное - выражайте ваши эмоции, не боясь насмешки.
Проверить презерватив
Даже латексное изделие не спасет вас от 100% уверенности, что акт не несет за собой какой-либо угрозы для возможного зачатия. Лучше перепроверить для своего же спокойствия.
Перекусите
Секс - та еще кардионагрузка. После нее вовсе не зазорно перекусить бананом или яблоком. Незачем мучить себя голодом.
Напомним,