Идеальный секс: сколько должен длиться половой акт
Мы, конечно, не беремся утверждать, что есть оптимальная продолжительность, но все же о некоторых цифрах вам стоит знать.
Американские ученые доказали, что длительный половой акт в действительности вызывает только разочарование разочарование.
Медики и психологи смогли воедино прийти к общему мнению относительно идеальной продолжительности секса. Они считают, что длительность акта должна составлять не более 13 минут. Так же они классифицировали акты по продолжительности на:
- слишком короткий секс - 1-2 минуты
- нормальная длительность - 3-7 минут
- желательная и оптимальная длительность - 7-13 минут
- слишком длительный секс - от 10-30 минут
Напомним,