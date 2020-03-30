Идеальный секс: сколько должен длиться половой акт

Мы, конечно, не беремся утверждать, что есть оптимальная продолжительность, но все же о некоторых цифрах вам стоит знать.

Американские ученые доказали, что длительный половой акт в действительности вызывает только разочарование разочарование.

Медики и психологи смогли воедино прийти к общему мнению относительно идеальной продолжительности секса. Они считают, что длительность акта должна составлять не более 13 минут. Так же они классифицировали акты по продолжительности на:

слишком короткий секс - 1-2 минуты

нормальная длительность - 3-7 минут

желательная и оптимальная длительность - 7-13 минут

слишком длительный секс - от 10-30 минут

Ученые утверждают, что стереотипы относительно сексуальной активности усилились. Многие мужчины и женщины полагают, что удовлетворение в сексе зависит напрямую от размеру полового органа, мощности эрекции и длительности акта. Однако, статистика утверждает обратное: секс, который длится более 15 минут не приносит уже удовольствия, а после себя оставляет только разочарование.

Напомним,