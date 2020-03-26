Актер Анатолий Панченко и его "Бюро Легенд": история успеха

Украинский актер, который уже успел заявить о себе на просторах Европы благодаря съемкам в суперпопулярном сериале "Бюро Легенд".

Этот парень родился в Донецке, но с началом военные действий решил сменить место жительства. В Киеве он пробыл недолго, а сразу решил окунуться в омут с головой и поехать работать на корабль. Получив паспорт моряка на юге Украины в Одессе, будущий актер уехал покорять море ровно на четыре года. Спустя этот срок он оказался в Лос-Анджелесе, где прошел кастинг в сериал "Бюро Легенд".

С тех пор и началась его звездная карьера! Anatolii Panchenko снялся в пятом сезоне рейтингового сериала "Бюро Легенд", правда, зрители со всего мира еще ожидают его премьеру. Известно, что новая часть телевизионного триллера выйдет уже весной 2020 года, а именно - 6 апреля в онлайн во Франции. Позже сериал увидят в США и в других странах планеты.

Анатолий Панченко в одном из своих интервью говорит весьма кратко и сдержанно на тему того, какая же роль ему досталась в новом сезоне:

- У моего персонажа очень интересная арка в новом сезоне "Бюро Легенд" и взаимодействие с “Malotru”, главным героем, которого играет Mathieu Kassovitz.

Напомним, сюжет сериала "Бюро Легенд" вращается вокруг жизни агентов DGSE (Главного управления службы внешней безопасности Франции). Сотрудники занимаются подготовкой агентов к миссий в разных странах мира, придумывают для них новые личности, подкрепляя эти биографии вымышленными вперемешку с реальными фактами, на языке разведчиков - легендами. Один из шпионов - Малотрю - после успешного завершения возвращается на родину из Сирии, где провел последние пять лет, работая под прикрытием. Вопреки инструкциям и процедуре, он не возвращает себя имя и личность, а продолжает жить чужой жизнью. Кстати, над последними эпизодами пятого сезона работал один из самых известных французских режиссеров на сегодняшнее время - Jacques Audiard. Ранее он снимал только полный метр и его работы всегда были шедевральными. А в этот раз он впервые дебютирует в сериале, никто не ожидал, что мастер такой величины возьмется за проект.

Знаменитый сериал «Бюро легенд» уже получил следующие награды, которые известны во всем мире. В 2015 главный герой Мэтью Касровиц был отмечен премией «Лучший актёр» от L’Association des Critiques de Series, а в 2016 вышеуказанная премия наградила сериал премией «Лучший продакшн».

В 2017 году «Бюро легенд» эта же Ассоциация удостоила киношедевр премией «Лучший сериал» на Canal+. Кроме того, Эрик Рошан назван лучшим сценаристом. В сумме «Бюро легенд» было номинировано 16 раз и четыре раза сериал победил в различных номинациях.

Не обошло вниманием этот сериал и знаменитое мировое издание The New York Times, в одной из статей назвав его как «самый умный и наиболее аутентичный сериал в мире».