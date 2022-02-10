Биография Ольги Бурцевой

Реклама 10 февраля 2022 14:53 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Биография Ольги Бурцевой
Ольга Бурцева
пресс-служба

Полная биография Ольги Бурцевой – успешной бизнесвумен в сфере услуг, которые связаны с чистотой, красотой и эстетикой.

Полное имя: Ольга Бурцева
Место рождения: Днепропетровская область, Украина
Семейное положение: Замужем, 2 сыновей
Соцсети: @cover_blonde_olga_burtseva

Ольга Бурцева родилась 20 мая в Днепропетровской области. Отец Ольги, математик по профессии, и отличный руководитель. Мама, которая получила три высших образования и красный диплом, была главным бухгалтером. Также у Ольги есть родной брат Сергей.

Она успешно окончила общеобразовательную школу №40 в Кривом Роге. После окончания школы она поступила в Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, на факультет экономики, ведь мама тоже хотела, чтобы ее дочь работала с цифрами. После получения диплома амбициозная девушка всерьез задумалась о втором высшем образовании и поступила в Днепропетровский государственный университет внутренних дел.

Сегодня Ольга Бурцева успешно занимается бизнесом в сфере услуг, которые связаны с чистотой, красотой и эстетикой. Она – героиня обложек самых популярных глянцевых журналов. Она замужем и искренне признается, что «неоднократно, повторно и бесповоротно» влюблена в своего мужа – Виленского Станислава Александровича, – «самого лучшего мужчину на свете». Ольга вместе со своим супругом воспитывает двоих детей, которым исполнилось 6 лет.

Что же касается увлечений, то сама Ольга со свойственным ей юмором называет себя слишком разносторонней личностью и считает главным хобби - развитие личности и жизнь во всех ее красках!

А во многих интервью Ольга признается, что увлекается буквально всем, что в итоге приводит к правильному результату, к эстетике и чистоте, развитию и доброте! Все эти качества Ольга стремится воспитать в своих замечательных сыновьях – двойняшках Давиде и Дане. Она уверена, что жизнерадостные и любознательные мальчики – это будущее нашей страны!

Беседовала: Божена Добжанская

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