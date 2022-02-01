Надежда Матвеева о проекте "Счастливы за семь дней": Он дает возможность женщине изменить жизнь

Уже в воскресенье, 6 февраля, в 18:40 на СТБ состоится премьера мейковер-шоу «Счастливы за семь дней». Надежда Матвеева, вместе с Андреем Жельветро и Мариной Боржемской, помогут героиням изменить жизнь к лучшему.

Каждую неделю эксперты мейковер-шоу «Счастливы за семь дней» будут работать с одной из героинь. Они помогут участницам проекта изменить отношение к себе, чтобы ровно через семь дней в зеркале она увидела ту, которой всегда мечтала стать. Команда также займется семьей героини, ведь любые изменения принесут стабильный результат только в сочетании с принятием и искренней поддержкой близких.

Надежда Матвеева рассказала, что ее впечатлило в работе над мейковером, и почему зрителям стоит смотреть этот проект.

Истории героинь – это история каждой нашей зрительницы. То есть, обязательно найдется женщина, которая была в таких же или похожих обстоятельствах, которая чувствует себя так же, которая нуждается в помощи. Это проект, который в полной мере дает возможность женщине изменить жизнь. Не только внешность и тело, но и психологическое состояние. Все вместе! Каждая история уникальна и цепляет до глубины сердца, до глубины души. Они складываются в мозаику, в которой мне нравится одно ― в конце, на финале, мы видим счастливую женщину, – рассказала Надежда.

Проект "Счастливы за семь дней" / пресс-служба канала СТБ

Кроме того, телеведущая отметила, что зрителям стоит посмотреть проект еще по нескольким причинам:

Первая причина – это возможность узнать свои проблемы в истории другого человека и, таким образом, помочь себе. Вторая причина – это наслаждаться процессом и следить за женщиной, которая становится счастливой. И третья причина – это в очередной раз убедиться в проекте “Счастливы за семь дней”, что с нами все будет хорошо.

Смотрите мейковер-шоу «Счастливы за семь дней» с 6 февраля, по воскресеньям, в 18:40 на СТБ!