Игры талантов: Анастасия Приходько сошлась в бою с Сергеем Притулой
1 февраля 2022 13:10
Игры талантов: Анастасия Приходько сошлась в бою с Сергеем Притулой
пресс-служба канала Украина
Масштабное шоу «Игры талантов» соберет в одном месте украинцев, у которых есть смелые и полезные мечты, на реализацию которых нужны деньги.
«Игры талантов» будут бороться за 150 тысяч гривен, разгадывая скрытые оригинальные таланты 11 незнакомцев. Сделать это достаточно непросто, ведь продюсеры шоу приготовили интересные головоломки и загадки, чтобы максимально запутать игроков. Поэтому участникам помогут звездные гости, которые будут меняться в каждом эфире.А кто еще из украинских знаменитостей будет участвовать в шоу «Игры талантов» и какие сложности им придется пройти ради победы, станет известно совсем скоро!
Одними из таких будут Анастасия Приходько и Сергей Притула. Звезды нацелены на победу для своих партнеров, а вот кому удастся дойти до финала и, возможно, получить главный приз – станет известно вскоре.
Я впервые участвую в шоу такого формата, признаюсь, это довольно непросто! Нам предложены некоторые категории талантов, с которыми мы не знакомы, я даже не до конца понимаю некоторые термины – в этом основная сложность. И, честно говоря, меня это немного смущает, ведь я являюсь настоящим игроком – обожаю всевозможные игры, азарт, активность! Поэтому сделаю все, чтобы наша команда победила! – рассказала певица Анастасия Приходько.
Певица Анастасия Приходько / пресс-служба канала Украина
У меня был опыт работы в разных проектах, где нужно было пользоваться логикой и интуицией. Но сам не играл, больше того, даже представить себя не мог в этой роли. Однако понравился формат, и я здесь. Признаюсь, играть непросто – подсказки не всегда соответствуют видению, к тому же, на тебе лежит ответственность за участника, – поделился ведущий Сергей Притула.
Ведущий Сергей Притула / пресс-служба канала Украина
Напомним,