Игры талантов: Анастасия Приходько сошлась в бою с Сергеем Притулой

1 февраля 2022 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Игры талантов: Анастасия Приходько сошлась в бою с Сергеем Притулой
Игры талантов: Анастасия Приходько сошлась в бою с Сергеем Притулой
пресс-служба канала Украина

Масштабное шоу «Игры талантов» соберет в одном месте украинцев, у которых есть смелые и полезные мечты, на реализацию которых нужны деньги.

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В каждом выпуске игроки «Игры талантов» будут бороться за 150 тысяч гривен, разгадывая скрытые оригинальные таланты 11 незнакомцев. Сделать это достаточно непросто, ведь продюсеры шоу приготовили интересные головоломки и загадки, чтобы максимально запутать игроков. Поэтому участникам помогут звездные гости, которые будут меняться в каждом эфире. 

Одними из таких будут Анастасия Приходько и Сергей Притула. Звезды нацелены на победу для своих партнеров, а вот кому удастся дойти до финала и, возможно, получить главный приз – станет известно вскоре.

Я впервые участвую в шоу такого формата, признаюсь, это довольно непросто! Нам предложены некоторые категории талантов, с которыми мы не знакомы, я даже не до конца понимаю некоторые термины – в этом основная сложность. И, честно говоря, меня это немного смущает, ведь я являюсь настоящим игроком – обожаю всевозможные игры, азарт, активность! Поэтому сделаю все, чтобы наша команда победила! – рассказала певица Анастасия Приходько.

Певица Анастасия Приходько / пресс-служба канала Украина
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Для Сергея Притулы названия некоторых талантов тоже оказались загадкой, однако главной сложностью ведущий назвал партнерство – игроки приходят в шоу для реализации величайшей мечты, а любой неправильный шаг может стать роковой ошибкой на пути к ней.

У меня был опыт работы в разных проектах, где нужно было пользоваться логикой и интуицией. Но сам не играл, больше того, даже представить себя не мог в этой роли. Однако понравился формат, и я здесь. Признаюсь, играть непросто – подсказки не всегда соответствуют видению, к тому же, на тебе лежит ответственность за участника, – поделился ведущий Сергей Притула.

Ведущий Сергей Притула / пресс-служба канала Украина
А кто еще из украинских знаменитостей будет участвовать в шоу «Игры талантов» и какие сложности им придется пройти ради победы, станет известно совсем скоро!

Напомним, 

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