Телезрители грандиозного шоу «Игры талантов» познакомятся с более чем сотней удивительных участников и попытаются угадать, какими оригинальными талантами они обладают.

В новом игровом шоу канала «Украина» за победу и денежный приз в сумме 150 тысяч гривен сразятся простые украинцы, помогать которым будут звезды шоу-бизнеса. Им нужно угадать скрытые таланты 11 человек, но сделать это будет непросто. Участники «Игры талантов» мастерски скроют свои уникальные способности, поэтому игрокам придется применить логику и интуицию, чтобы правильно распознать эти таланты.

Шоу «Игры талантов» станет одним из самых масштабных шоу современного телевидения. Для участия в нашем проекте мы искали уникальные таланты по всему миру. И если привезти их в Украину – это обычное рабочее дело, то довезти их реквизит, среди которого ножи, сабли, скорпионы – это стало настоящим вызовом для команды проекта, – комментирует директор Департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро.

Игры талантов: стала известна дата премьеры нового шоу на канале Украина / пресс-служба канала Украина

В новом амплуа зрители канала «Украина» увидят любимца публики – мегапопулярного DZIDZIO. Как певец он выходил на сцену сотни раз, а вот в роли ведущего пробует себя впервые, так что артист признается, что очень волнуется.

Коли я перший раз вийшов на сцену, навіть не знав, як поводитись. Я ж ніколи не був ведучим і, чесно кажучи, навіть не мріяв! Тому я дуже щасливий, що мені випала така нагода, – отмечает DZIDZIO. – «Ігри талантів» – просто неймовірне шоу, я як мала дитина переживаю і вболіваю за наших гравців. У кожного з них є мрія, заради здійснення якої вони й прийшли до нас. Наперед я трішки знаю, якими талантами володіють учасники, тому намагаюсь давати підказки і допомагати відгадувати.

Игры талантов: стала известна дата премьеры нового шоу на канале Украина / пресс-служба канала Украина

Над зрелищными номерами проекта работают сразу четыре режиссера – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик, которые готовят для зрителей невероятно яркие постановки. Для каждого из более 130 талантливых участников они создали удивительные номера, которые наилучшим образом раскроют их умения.

Новое шоу покорит технологической сценой, которую не один месяц проектировали специалисты, а некоторые технические элементы специально привезли из-за границы. А вот что ждет зрителей на этой сцене – пока оставлю в секрете. Все можно будет увидеть своими глазами вскоре. Скажу честно: некоторые номера – это самое настоящее колдовство, которое перенесет каждого в невероятный мир. Вам будет трудно поверить, что это происходит на самом деле, – интригует Мария Коростелева.

Смотрите новое грандиозное шоу «Игры талантов» по субботам с 26 февраля в 21:00 на канале «Украина»!