Игры талантов: стала известна дата премьеры нового шоу на канале Украина
Телезрители грандиозного шоу «Игры талантов» познакомятся с более чем сотней удивительных участников и попытаются угадать, какими оригинальными талантами они обладают.
Шоу «Игры талантов» станет одним из самых масштабных шоу современного телевидения. Для участия в нашем проекте мы искали уникальные таланты по всему миру. И если привезти их в Украину – это обычное рабочее дело, то довезти их реквизит, среди которого ножи, сабли, скорпионы – это стало настоящим вызовом для команды проекта, – комментирует директор Департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро.
В новом амплуа зрители канала «Украина» увидят любимца публики – мегапопулярного DZIDZIO. Как певец он выходил на сцену сотни раз, а вот в роли ведущего пробует себя впервые, так что артист признается, что очень волнуется.
Коли я перший раз вийшов на сцену, навіть не знав, як поводитись. Я ж ніколи не був ведучим і, чесно кажучи, навіть не мріяв! Тому я дуже щасливий, що мені випала така нагода, – отмечает DZIDZIO. – «Ігри талантів» – просто неймовірне шоу, я як мала дитина переживаю і вболіваю за наших гравців. У кожного з них є мрія, заради здійснення якої вони й прийшли до нас. Наперед я трішки знаю, якими талантами володіють учасники, тому намагаюсь давати підказки і допомагати відгадувати.
Новое шоу покорит технологической сценой, которую не один месяц проектировали специалисты, а некоторые технические элементы специально привезли из-за границы. А вот что ждет зрителей на этой сцене – пока оставлю в секрете. Все можно будет увидеть своими глазами вскоре. Скажу честно: некоторые номера – это самое настоящее колдовство, которое перенесет каждого в невероятный мир. Вам будет трудно поверить, что это происходит на самом деле, – интригует Мария Коростелева.
Смотрите новое грандиозное шоу «Игры талантов» по субботам с 26 февраля в 21:00 на канале «Украина»!