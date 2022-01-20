Известный французский актер погиб на горнолыжном курорте: ему было 37 лет

20 января 2022 10:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Известный французский актер погиб на горнолыжном курорте: ему было 37 лет
Известный французский актер погиб на горнолыжном курорте: ему было 37 лет
Fotobank / GettyImages

Французский актер Гаспар Ульель, ставший известным после роли Ива Сен-Лорана в автобиографической картине 2014 года, трагически погиб в возрасте 37 лет.

Как сообщают СМИ со ссылкой на заявление его близких, актер скончался от травм, полученных во время катания на лыжах.

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Случилось это во вторник в регионе Савойя: во время спуска Гаспар столкнулся с другим лыжником. Его оперативно доставили в больницу в Гренобле по воздуху, однако врачам не удалось спасти звезду, он скончался на следующий день от тяжелой черепно-мозговой травмы. 

Второй лыжник не был госпитализирован.

Новость о смерти актера совпала с публикацией в сети трейлера сериала Лунный рыцарь, в котором Гаспар сыграл Полуночного человека. 

В 2014 и 2017 году он получил премию Сезар (французский Оскар).

Напомним,

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