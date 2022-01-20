Известный французский актер погиб на горнолыжном курорте: ему было 37 лет
Французский актер Гаспар Ульель, ставший известным после роли Ива Сен-Лорана в автобиографической картине 2014 года, трагически погиб в возрасте 37 лет.
Как сообщают СМИ со ссылкой на заявление его близких, актер скончался от травм, полученных во время катания на лыжах.
Второй лыжник не был госпитализирован.
Новость о смерти актера совпала с публикацией в сети трейлера сериала Лунный рыцарь, в котором Гаспар сыграл Полуночного человека.
В 2014 и 2017 году он получил премию Сезар (французский Оскар).
Напомним,