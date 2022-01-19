Гороскоп на 20 января 2022 года для всех знаков Зодиака

19 января 2022 15:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 20 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 20 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Астрологи подготовили гороскоп на 20.01. 2022!

Узнайте свой гороскоп на 20 января 2022 года, четверг. 

Знак месяца — Козерог.              

Гороскоп Овен. Позитивный настрой поможет вам добиться сегодня любой цели!

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Гороскоп Телец. Инициативы окружающих людей сегодня могут быть для вас бесполезными и даже вредными. Не соглашайтесь. 

Гороскоп Близнецы. Не проявляйте излишне много эмоций в общении с близкими, особенно негативных. 

Гороскоп Рак. Критические замечания, высказанные вам внезапно и без повода, оснований под собой не имеют. 

Гороскоп Лев. Астрологи советуют вам отказаться от подработки, которая кажется интересной. Вы не получите ожидаемой прибыли. 

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Гороскоп Дева. Оформление финансовой документации сегодня — не ваша работа, поручите ее кому-то другому. 

Гороскоп Весы. В этот день рекомендуется хотя бы несколько часов посвятить тому, что испанцы называют сиестой. 

Гороскоп Скорпион. К сожалению, вам придется столкнуться с завистью близкого человека. Неприятно. 

Гороскоп Стрелец. Избежать ссоры помогут приятные разговоры о вещах, которые интересны и вам, и партнеру. 

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Гороскоп Козерог.  Принятие ответственных решений желательно перенести на другой день, чтобы себе не навредить. 

Гороскоп Водолей. Общение с людьми, которые вызывают у вас раздражение, необходимо сократить до минимума

Гороскоп Рыбы. Уделите внимание старшему поколению, а затем поиграйте с детьми. 

Напомним, 

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