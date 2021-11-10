Гороскоп 2022: Глоба рассказал, у кого жизнь развернется на 360 градусов
2021 год близится к завершению, а астролог Павел Глоба понемногу раскрывает карты, каким же будет 2022 год для знаков Зодиака.
Некоторые из них столкнутся с жизненными переменами, довольно радикальными. Но опасаться им не стоит, жизнь идет своим чередом!
Весы, Глоба считает, что вам придется сделать выбор между карьерой и личной жизни. Хорошо обдумайте этот вопрос, многое от него зависит, сами понимаете.
Скорпион, вам тоже следует подготовиться к переменам. Год будет успешным, если вы настроитесь на борьбу и будете работать, не покладая рук.
В личной жизни тоже возможны сдвиги: например, вы встретите партнера, с которым захотите заключить брак.
Напомним,