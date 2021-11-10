Гороскоп 2022: Глоба рассказал, у кого жизнь развернется на 360 градусов

10 ноября 2021 16:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп 2022: Глоба рассказал, у кого жизнь развернется на 360 градусов
Гороскоп 2022: Глоба рассказал, у кого жизнь развернется на 360 градусов
pixabay.com

2021 год близится к завершению, а астролог Павел Глоба понемногу раскрывает карты, каким же будет 2022 год для знаков Зодиака.

Некоторые из них столкнутся с жизненными переменами, довольно радикальными.  Но опасаться им не стоит, жизнь идет своим чередом! 

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Рак, вас ожидают существенные изменения в личной жизни. Если вы одиноки, то встретите свою любовь. Если же вы уже стали семейным человеком, возможно, наконец, решитесь завести ребенка. Разводы тоже не исключены, однако вы в любом случае примете правильное решение. 

Весы, Глоба считает, что вам придется сделать выбор между карьерой и личной жизни. Хорошо обдумайте этот вопрос, многое от него зависит, сами понимаете. 

Скорпион, вам тоже следует подготовиться к переменам. Год будет успешным, если вы настроитесь на борьбу и будете работать, не покладая рук.

В личной жизни тоже возможны сдвиги: например, вы встретите партнера, с которым захотите заключить брак.

Напомним, 

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