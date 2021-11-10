Гороскоп 2022: Глоба рассказал, у кого жизнь развернется на 360 градусов

Гороскоп 2022: Глоба рассказал, у кого жизнь развернется на 360 градусов

2021 год близится к завершению, а астролог Павел Глоба понемногу раскрывает карты, каким же будет 2022 год для знаков Зодиака.

Некоторые из них столкнутся с жизненными переменами, довольно радикальными. Но опасаться им не стоит, жизнь идет своим чередом!

вас ожидают существенные изменения в личной жизни. Если вы одиноки, то встретите свою любовь. Если же вы уже стали семейным человеком, возможно, наконец, решитесь завести ребенка. Разводы тоже не исключены, однако вы в любом случае примете правильное решение.

Весы, Глоба считает, что вам придется сделать выбор между карьерой и личной жизни. Хорошо обдумайте этот вопрос, многое от него зависит, сами понимаете.

Скорпион, вам тоже следует подготовиться к переменам. Год будет успешным, если вы настроитесь на борьбу и будете работать, не покладая рук.

В личной жизни тоже возможны сдвиги: например, вы встретите партнера, с которым захотите заключить брак.

Напомним,