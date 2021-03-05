Актриса Ирина Хоменко: Я до сих пор учусь быть для себя на первом месте

Эксклюзив 5 марта 2021 06:00 Юлия Крутиева
Актриса Ирина Хоменко: Я до сих пор учусь быть для себя на первом месте
Актриса Ирина Хоменко с семьей
пресс-служба

В канун 8 марта мы решили узнать больше об успешных современных украинках. Кто они – современные знаменитости, которые успешно реализовались как в работе, так и в личной жизни.

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За ответами мы пошли к актрисе шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV, маме двоих детей и счастливой жене – Ирине Хоменко. Звезда рассказала, кто для нее – современная женщина.

Для меня современная женщина – это наполненная любовью, гармонией, уверенностью и смелостью женщина. Самое главное, чего я до сих пор учусь – это быть для себя на первом месте. Это та женщина, которая в первую очередь уделяет внимание себе, своим пожеланием. Чтобы быть в ресурсе, и иметь силы для полноценного общения с окружающими. Это та женщина, которая уделяет внимание детям. Женщина, которая может полностью растворяться в любимом человеке. Это женщина, которая кайфует от того, что она делает. Это реализованный человек, живущий в гармонии собой.

Актриса Ирина Хоменко / пресс-служба

Также Ирина Хоменко рассказала, есть ли в ее окружении женщины, которые вдохновляют и с которых она берет пример.

Это такая сборная солянка из многих женщин, которыми я восхищаюсь. В первую очередь – это сильные женщины. И что самое главное – можно увидеть, как эти женщины живут, что они делают и чем они вдохновляются.

Я восхищаюсь женщинами, которые идут за своими чувствами и достигают своих целей. Это женщины, которые наполнены смыслом жизни и понимают свою миссию на планете. Все они между собой очень хорошие и успешные. Я бы хотела быть собой, но прокачанной навыками, которыми обладают эти женщины. Меня вдохновляют успешные женщины, которые работают или занимаются любимым делом в удовольствие, любят своих детей, имеют счастливую супружескую жизнь и являются хорошими, как внешне, так и внутренне.

Напомним,

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