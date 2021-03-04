МАСКА: участница шоу беременна – что связывает эту соблазнительную героиню с Олегом Винником

МАСКА: участница шоу беременна – что связывает эту соблазнительную героиню с Олегом Винником

Новый выпуск гипершоу «МАСКА», который выйдет 6 марта в 21:00 на канале «Украина», будет поражать сенсационными открытиями и событиями.

Так, перед выступлением соблазнительной Розы ведущий проекта МАСКА Владимир Остапчук сообщит по-настоящему шокирующую новость.

Мне известно, что одна из участниц нашего шоу беременна! – сделает громкое заявление Владимир Остапчук.

На сцене грандиозного шоу Роза исполнит песню «Любимка» певца NILETTO. Участница не только кардинально изменит свой голос, но и продемонстрирует метаморфозы фигуры.

А вы заметили, что наша Роза похудела? – поинтересуется у зрителей Оля Полякова. – Или от волнения, или ей из-под костюма забрали подкладки, или она худеет, потому что именно она беременна! Такое может быть, потому что я тоже, когда была беременна, сначала похудела на 6 килограммов.

По словам Олега Винника, от появления этой героини на сцене у него по телу начинают «бегать мурашки». К слову, в новом выпуске гипершоу «МАСКА» артист появится в рубашке с розами.

Я помню, кто-то когда-то мне сказал, что от моего поцелуя в живот девушки беременеют. И я думал, что они шутят. Поэтому друзья мои, это непорочное зачатие, это поцелуй мой, – шокирует признанием Олег Винник, после чего покинет кресло звездного детектива.

Так что же связывает популярного артиста с этой соблазнительной участницей? И действительно ли она беременна?

Смотрите новый эпизод самого звездного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 6 марта, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,