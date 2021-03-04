МАСКА: участница шоу беременна – что связывает эту соблазнительную героиню с Олегом Винником
Новый выпуск гипершоу «МАСКА», который выйдет 6 марта в 21:00 на канале «Украина», будет поражать сенсационными открытиями и событиями.
Мне известно, что одна из участниц нашего шоу беременна! – сделает громкое заявление Владимир Остапчук.
На сцене грандиозного шоу Роза исполнит песню «Любимка» певца NILETTO. Участница не только кардинально изменит свой голос, но и продемонстрирует метаморфозы фигуры.
А вы заметили, что наша Роза похудела? – поинтересуется у зрителей Оля Полякова. – Или от волнения, или ей из-под костюма забрали подкладки, или она худеет, потому что именно она беременна! Такое может быть, потому что я тоже, когда была беременна, сначала похудела на 6 килограммов.
Я помню, кто-то когда-то мне сказал, что от моего поцелуя в живот девушки беременеют. И я думал, что они шутят. Поэтому друзья мои, это непорочное зачатие, это поцелуй мой, – шокирует признанием Олег Винник, после чего покинет кресло звездного детектива.
Так что же связывает популярного артиста с этой соблазнительной участницей? И действительно ли она беременна?
Смотрите новый эпизод самого звездного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 6 марта, в 21:00 на канале «Украина».
Напомним,