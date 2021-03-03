Актриса Анна Гресь: Все современные женщины – суперженщины

Эксклюзив 3 марта 2021 22:30 Юлия Крутиева
Актриса Анна Гресь: Все современные женщины – суперженщины
Актриса Анна Гресь
пресс-служба

Близится 8 марта, поэтому мы решили спросить у успешных украинских селебретис – кто в их понимании успешная современная женщина.

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За ответом мы пошли к актрисе шоу “Мамахохотала” на канале НЛО TV, модели, блогеру, маме и счастливой жене в одном лице – Анне Гресь.

Для меня современная женщина это та, которой нужно сочетать в себе красоту, ум, работоспособность и терпение. Которая может и борща наварить (или знать, где его заказать), и мужчину обогреть, и ребенка накормить, и маме помочь, и поработать. И при этом, всем быть в хорошем настроении. Все современные женщины – суперженщины, – считает Анна.

Анна Гресь с мужем и сыном / пресс-служба

По словам актрисы, у нее нет одного примера успешной женщины, с которой хочется брать пример. Зато есть несколько женщин, которых она считает суперженщинами.

Меня восхищает легкость, сила воли, уверенность и решительность. Когда женщина что-то придумала, и сразу берет и делает. Не сдается и уверенно шагает к своим мечтам. Меня вдохновляет Ярослава Гресь, которая делает крутые социальные проекты. У нее четверо детей, при этом она всегда прекрасно выглядит. Я от нее в восторге (не только потому, что у нас одинаковая фамилию, просто она действительно очень классная!). Это и Лера Бородина, и Алла Клименко, и Маша Ефросинина. Эти женщины показывают своим примером, что можно сочетать и успешную работу, и хорошо при этом выглядеть, и иметь классных друзей. Это суперженщины нашего времени, – подытожила Анна Гресь.

Актриса Анна Гресь / пресс-служба

Напомним, 

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