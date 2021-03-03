Беременная жена Виктора Павлика рассекретила имя их будущего ребенка

Певец Виктор Павлик готовится к пополнению в семье.

В начале 2021 года Виктор Павлик вместе со своей молодой женой Екатериной Репяховой сообщили радостную новость. Пара призналась, что совсем скоро у них появится ребенок.

Долгое время супруги не решались признаться, кто у них родится - мальчик или девочка. И лишь недавно они устроили гендер-пати. Во время этого мероприятия стало известно, что у пары родится сын.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate

Сейчас Екатерина находится на шестом месяце беременности. Вместе с мужем они решили не терять времени и несколько дней назад отправились в первый семейный отпуск за границу – в Египет.

На своей странице в Инстаграм Репяхова ежедневно делится подробностями с отдыха и продолжает приоткрывать детали скорого пополнения в семье. В частности, девушка рассекретила имя будущего сына.

Под одной из опубликованных фотографий с отдыха Екатерина призналась, что своего первого с Виктором совместного ребенка они решили назвать Михаилом.

Мама Михасика – теперь так меня называет мой муж, – сообщила будущая мама.

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate

Напомним,