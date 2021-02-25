Молодая жена Виктора Павлика купила себе новый автомобиль
Семейство Виктора Павлика продолжает делиться приятными моментами из своей личной жизни.
Одна из самый главных из них – совсем скоро молодая жена Павлика - Екатерина Репяхова - родит ребенка. Недавно супруги узнали пол малыша. Это будет мальчик.
Радует Виктора и оживление концертной деятельности. За последний месяц певец успел дать несколько концертов. Не отстает от мужа и Екатерина. Она активно развивает свой блог в Инстаграм.
Старания Репяховой не проходят даром. Она пользуется успехом у рекламодателей, благодаря чему в преддверии родов сумела сделать себе сюрприз.
Когда ты забираешь свою мечту, из салона, новенькую, пахнущую чем-то таким особенным, это просто непередаваемые ощущения, - рассказывает супруга Виктора Павлика. - Желаю их испытать всем. Но по-особенному круто, когда ты сам маленькими шажочками дошел к этому.
Напомним,