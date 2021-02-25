Молодая жена Виктора Павлика купила себе новый автомобиль

25 февраля 2021 12:50 Юлия Крутиева
Молодая жена Виктора Павлика купила себе новый автомобиль
Виктор Павлик с женой Катей
instagram.com/repyahovakate

Семейство Виктора Павлика продолжает делиться приятными моментами из своей личной жизни.

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В прошлом году Виктор Павлик столкнулся с одной из самых страшных трагедий в своей жизни – потерял сына. В 2021 году черная полоса для певца закончилась и началась череда приятных событий.

Одна из самый главных из них – совсем скоро молодая жена Павлика - Екатерина Репяхова - родит ребенка. Недавно супруги узнали пол малыша. Это будет мальчик. 

Радует Виктора и оживление концертной деятельности. За последний месяц певец успел дать несколько концертов. Не отстает от мужа и Екатерина. Она активно развивает свой блог в Инстаграм.

Старания Репяховой не проходят даром. Она пользуется успехом у рекламодателей, благодаря чему в преддверии родов сумела сделать себе сюрприз.

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate
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На своей странице в Инстаграм Екатерина опубликовала несколько видео, в которых призналась, что купила себе автомобиль. Когда девушка увидела машину в салоне, она не смогла сдержать слез. О ней она мечтала еще со школьных времен.

Когда ты забираешь свою мечту, из салона, новенькую, пахнущую чем-то таким особенным, это просто непередаваемые ощущения, - рассказывает супруга Виктора Павлика. - Желаю их испытать всем. Но по-особенному круто, когда ты сам маленькими шажочками дошел к этому.

Напомним, 

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личная жизнь звезд социальные сети Виктор Павлик новости автомобиль Екатерина Репяхова

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