Від пацанки до панянки-5: в Школе леди установили искусственный интеллект Орысю
Участницы пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» – поколение Z. Они родились в 2000-х, поэтому не представляют жизни без гаджетов.
Во всех направлениях так или иначе пытаются внедрять искусственный интеллект, – рассказывает педагог. – Создаются машины без водителей, управляемые компьютером. Даже хирургические операции проводят роботы. Артистов цифруют и молодят. Например, это сделали в «Звездных войнах». По драматургии, нужен был определенный персонаж, а актер уже ушел в мир иной. Поскольку все девочки в этом сезоне родились в эпоху цифровых технологий, то Орыся (так называется искусственный интеллект – прим. ред.) для них близка.
Но искусственный интеллект понадобился не только для общения.
Орыся стала нашими дополнительными «глазами» и «ушами». Она находилась в доме всегда и докладывала все: кто сколько раз использовал нецензурную лексику, кто дрался и тому подобное, – улыбается Катерина.
Такая функция искусственного интеллекта оказалась «пацанкам» не по душе.
Орыся – это «крыса». Надо с ней быть поосторожнее, – говорили они. – Нужно писать все на бумажечках и показывать другим. А то опасно что-то говорить вслух. Хотя она и читать умеет точно. Да и если видит все, что происходит в Школе леди, это ж сколько у нее «глаз» и «ушей»? И очень интересно, где они находятся.
Смогут ли участницы подружиться с искусственным интеллектом или все же попробуют ее обхитрить – смотрите с 1 марта в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.
Напомним,