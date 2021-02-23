Алина Гросу рассказала о кольце с бриллиантом от Романа Полянского

Певица и актриса Алина Гросу рассказала, почему обменялась кольцами с актером Романом Полянским.

Звезда сериала «В плену прошлого» Алина Гросу песню «Голый Король» посвятила своему разводу, который скрывала от прессы почти полгода, и рассекретила осенью 2020-го.

В этот сложный период Гросу поддерживал близкий друг, актер Роман Полянский.

Друзьями нас очень трудно назвать, потому что мы больше, чем друзья. Роман поддерживал по-разному. Просто выводил из этого состояния. И даже улыбка человека и то, как он на тебя смотрит. Это поднимает настроение, - говорит Алина Гросу в программе «Зірковий шлях».

Пара познакомилась во время съемок клипа Алины Гросу. Когда Роман впервые приехал на съемочную площадку, то был удивлен поведением Алины.

Не подошла, не поздоровалась, хотя к ней приходят в клип сниматься, - делится Полянский.

Алина Гросу с Романом Полянским / instagram.com/alina_grosu

Я проходила мимо Ромы, видела, что он там стоит, но думаю - не буду подходить, мне стыдно, он такой взрослый, - вспомнила Гросу.

Полянский старше Алины на 12 лет. Поэтому тогда певица даже обращалась к нему на «Вы». Во время съемок с Полянским Алина как раз готовилась к громкой свадьбе с российским бизнесменом Александром Комковым.

Мы с ним договаривались, во-первых, это все не переходит какие-то границы, это максимум какой-то чмок в кадре. Во-вторых, я всегда его предупреждала. И он, когда такие даже сцены были, он специально приезжал, чтобы быть спокойным, - говорит Гросу о бывшем муже.

Гросу приглашала и Полянского на свадьбу, но он не смог приехать из-за работы. Брак певицы длился недолго, но Алина уверяет, не обижается на бывшего. Наоборот, благодарна за честность.

Он меня не держал в дураках и не гулял при мне. Я бы, наверное, этого не пережила, - говорит Гросу.

Этой зимой накануне дня влюбленных Гросу выпустила провокационную песню «Полотенце», которую спела в дуэте с Романом Полянским. Однако романтические отношения пара не подтверждает. Хотя все указывает на это.

Алина Гросу с Романом Полянским / instagram.com/alina_grosu

Полянский часто сопровождал певицу на съемках. Именно его заметили рядом с Алиной за кулисами клипа «Голый король» в апреле прошлого года. А во время съемок Новогоднего шоу на канале «Украина» Гросу намекнула, что ее сердце уже занято. Да и зимние каникулы артисты провели вместе в Буковеле.

Мы работали вместе. У нас закончились съемки режиссерского проекта Ромы, где у меня песня была саундтреком «Удержи меня». А после у меня был концерт в Буковеле, и мы как-то поехали. И я стала на лыжи, как и Рома, - комментирует певица.

Но куда больший интерес у поклонников вызвало видео, на котором Алина и Роман собственноручно сделали друг другу кольца.

Я очень люблю всякие поделки. И Алина предложила - давай попробуем, пойдем на ювелирный мастер класс. Я давно себе хотел кольцо на большой палец, - рассказал Роман.

Алина Гросу с Романом Полянским / instagram.com/alina_grosu

Пока делали, поняли, что это на безымянный. Я сделала Роме, а Рома мне, - говорит Гросу и добавляет, что кольцо инкрустировано черным бриллиантом.

Артисты даже на интервью пришли в этих кольцах. Да еще и надели их на безымянный палец. И хотя слухи о помолвке артисты не подтвердили, Алина признается - уже успела познакомить Романа со своими родственниками.

Напомним,