Алина Гросу рассказала о кольце с бриллиантом от Романа Полянского
Певица и актриса Алина Гросу рассказала, почему обменялась кольцами с актером Романом Полянским.
В этот сложный период Гросу поддерживал близкий друг, актер Роман Полянский.
Друзьями нас очень трудно назвать, потому что мы больше, чем друзья. Роман поддерживал по-разному. Просто выводил из этого состояния. И даже улыбка человека и то, как он на тебя смотрит. Это поднимает настроение, - говорит Алина Гросу в программе «Зірковий шлях».
Не подошла, не поздоровалась, хотя к ней приходят в клип сниматься, - делится Полянский.
Я проходила мимо Ромы, видела, что он там стоит, но думаю - не буду подходить, мне стыдно, он такой взрослый, - вспомнила Гросу.
Полянский старше Алины на 12 лет. Поэтому тогда певица даже обращалась к нему на «Вы». Во время съемок с Полянским Алина как раз готовилась к громкой свадьбе с российским бизнесменом Александром Комковым.
Мы с ним договаривались, во-первых, это все не переходит какие-то границы, это максимум какой-то чмок в кадре. Во-вторых, я всегда его предупреждала. И он, когда такие даже сцены были, он специально приезжал, чтобы быть спокойным, - говорит Гросу о бывшем муже.
Гросу приглашала и Полянского на свадьбу, но он не смог приехать из-за работы. Брак певицы длился недолго, но Алина уверяет, не обижается на бывшего. Наоборот, благодарна за честность.
Он меня не держал в дураках и не гулял при мне. Я бы, наверное, этого не пережила, - говорит Гросу.
Этой зимой накануне дня влюбленных Гросу выпустила провокационную песню «Полотенце», которую спела в дуэте с Романом Полянским. Однако романтические отношения пара не подтверждает. Хотя все указывает на это.
Мы работали вместе. У нас закончились съемки режиссерского проекта Ромы, где у меня песня была саундтреком «Удержи меня». А после у меня был концерт в Буковеле, и мы как-то поехали. И я стала на лыжи, как и Рома, - комментирует певица.
Я очень люблю всякие поделки. И Алина предложила - давай попробуем, пойдем на ювелирный мастер класс. Я давно себе хотел кольцо на большой палец, - рассказал Роман.
Пока делали, поняли, что это на безымянный. Я сделала Роме, а Рома мне, - говорит Гросу и добавляет, что кольцо инкрустировано черным бриллиантом.
Артисты даже на интервью пришли в этих кольцах. Да еще и надели их на безымянный палец. И хотя слухи о помолвке артисты не подтвердили, Алина признается - уже успела познакомить Романа со своими родственниками.
Напомним,