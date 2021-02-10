Алина Гросу узнала, что у ее возлюбленного Романа Полянского есть жена: Ром, ты что, женат?
После болезненного развода Алины Гросу с мужем, российским бизнесменом Александром Комковым, артистке стали приписывать роман с актером Романом Полянским.
На днях выйдет премьера песни Алины в дуэте с Романом, об этом Гросу анонсировала в своем Инстаграм. Свой пост певица сопроводила серией фотографий с Полянским.
Во время диалога с поклонниками в Сети Алина поинтересовалась у своего возлюбленного по поводу его супруги:
Ром, ты что женат? - спросила Алина у Полянского.
Ты что забыла??)) На тебе! - ответил Роман.
Фух.. забыла, – подытожила Гросу.
К слову, Роман Полянский официально не заявлял о разводе с Дарьей Жулай. У пары подрастает 9-летняя дочь Марфа.
Напомним,