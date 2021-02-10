Алина Гросу узнала, что у ее возлюбленного Романа Полянского есть жена: Ром, ты что, женат?

10 февраля 2021 14:10 Юлия Крутиева
Алина Гросу узнала, что у ее возлюбленного Романа Полянского есть жена: Ром, ты что, женат?
Алина Гросу и Роман Полянский
instagram.com/alina_grosu

После болезненного развода Алины Гросу с мужем, российским бизнесменом Александром Комковым, артистке стали приписывать роман с актером Романом Полянским.

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25-летняя исполнительница не опровергает, но и не подтверждает роман с коллегой по цеху. Однако 37-летний мужчина частый гость на страницах в социальных сетях Алины Гросу.

На днях выйдет премьера песни Алины в дуэте с Романом, об этом Гросу анонсировала в своем Инстаграм. Свой пост певица сопроводила серией фотографий с Полянским.

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В комментариях подписчики звезды оставили сотни восхищенных отзывов по поводу будущего дуэта и премьеры песни. Также фолловеры отметили, что Алина с Романом – невероятно красивая пара, и публика с нетерпением ждет их свадьбы.

Во время диалога с поклонниками в Сети Алина поинтересовалась у своего возлюбленного по поводу его супруги:

Ром, ты что женат? - спросила Алина у Полянского.

Ты что забыла??)) На тебе! - ответил Роман.

Фух.. забыла, – подытожила Гросу.

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Далее артистка объяснила, почему задала такой вопрос Роману. Оказалось, что в Википедии размещена информация, что Полянский женат на актрисе Дарье Жулай. Однако супруги давно расстались, поэтому информация эта является устаревшей.

К слову, Роман Полянский официально не заявлял о разводе с Дарьей Жулай. У пары подрастает 9-летняя дочь Марфа.

Напомним,

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