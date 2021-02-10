Актер сериала "Крепостная" Михаил Гаврилов женился второй раз и сменил фамилию
Актер Михаил Гаврилов, сыгравший помещика Григория Червинского в костюмированной драме "Крепостная", женился во второй раз.
Пара познакомилась в мае 2020 года и спустя три месяца возлюбленные расписались. После женитьбы актер сменил фамилию, и теперь у него и его супруги двойная фамилия – Гавриловы-Третьяковы.
Хочу вас познакомить с моей дружиной. Мне никогда не нравилось слово жена, как, в принципе, и брак... – пишет с соцсети актер. – Познакомился я с ней на своей малой Родине в Пермском крае, когда мы оба приехали из Москвы на самоизоляцию. Как сказали мои друзья, стоило ли уезжать и проходить весь путь, если свою половину, свой инь-янь, я встретил в своём родном городе. Мало того, мы учились в одной школе и нас крестили в одной церкви. В общем, она прошла, как поётся в песне.... и я увидел лучик света, в нашем достаточно хмуром и маленьком городе) У нас оказалось очень много общих друзей. Кто нас в тот вечер познакомил, его, к сожалению, уже нет в живых. Но мы всегда будем знать, что все эти случайности – не случайны!!!
Отметим, ранее Михаил Гаврилов был женат на коллеге по цеху – актрисе Анне Носатовой. В 2012 году у пары родился сын Андрей. Летом 2020 года актер сообщил, что развелся с супругой.
Напомним,