Актер сериала "Крепостная" Михаил Гаврилов женился второй раз и сменил фамилию

10 февраля 2021 12:35 Юлия Крутиева
Актер сериала
Актер Михаил Гаврилов
пресс-служба канала СТБ

Актер Михаил Гаврилов, сыгравший помещика Григория Червинского в костюмированной драме "Крепостная", женился во второй раз.

Читайте такжеКоролева Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой
О переменах в личной жизни 35-летний актер рассказал поклонникам на своей странице в Инстаграм. Михаил не стал от публики скрывать свою супругу – связать себя узами брака Гаврилов решил со своей землячкой Валерией Третьяковой.

Пара познакомилась в мае 2020 года и спустя три месяца возлюбленные расписались. После женитьбы актер сменил фамилию, и теперь у него и его супруги двойная фамилия – Гавриловы-Третьяковы.

Хочу вас познакомить с моей дружиной. Мне никогда не нравилось слово жена, как, в принципе, и брак... – пишет с соцсети актер. – Познакомился я с ней на своей малой Родине в Пермском крае, когда мы оба приехали из Москвы на самоизоляцию. Как сказали мои друзья, стоило ли уезжать и проходить весь путь, если свою половину, свой инь-янь, я встретил в своём родном городе. Мало того, мы учились в одной школе и нас крестили в одной церкви. В общем, она прошла, как поётся в песне.... и я увидел лучик света, в нашем достаточно хмуром и маленьком городе) У нас оказалось очень много общих друзей. Кто нас в тот вечер познакомил, его, к сожалению, уже нет в живых. Но мы всегда будем знать, что все эти случайности – не случайны!!!

Отметим, ранее Михаил Гаврилов был женат на коллеге по цеху – актрисе Анне Носатовой. В 2012 году у пары родился сын Андрей. Летом 2020 года актер сообщил, что развелся с супругой.

Напомним,

Облако тегов

свадьбы звезд личная жизнь звезд социальные сети новости свадьба Михаил Гаврилов Крепостная

Материалы по теме

Орел и Решка: ведущие тревел-шоу Michelle Andrade и Позитив рассказали о курьезах во время съемок
Новости

Орел и Решка: ведущие тревел-шоу Michelle Andrade и Позитив рассказали о курьезах во время съемок
Королева Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой
Новости

Королева Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой
С кем поведешься: стала известна дата премьеры сериала на 1+1
Анонсы на ТВ

С кем поведешься: стала известна дата премьеры сериала на 1+1
Олег Винник украсил обложку обновленного номера журнала Теленеделя
Теленеделя

Олег Винник украсил обложку обновленного номера журнала ТеленеделяЭксклюзив

Популярное на сайте

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы
Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)

Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)

Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)
МАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)

МАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK