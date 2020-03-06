Михаил Гаврилов: Было интересно почувствовать себя в роли отца взрослого сына

7 марта в эфире телеканала «Интер» – премьера 4-серийной мелодрамы «Два сердца». Главную мужскую роль в ней сыграл яркий и талантливый актер Михаил Гаврилов.

В этом фильме декорациями для битвы сильных характеров двух главных героев – спортсменки – наездницы Юлии и бизнесмена Макса( в исполнении Михаила Гаврилова) становится конный спорт. Юля получает тяжелую травму на соревнованиях, но мечтает снова начать ходить и старается спасти от усыпления своего коня Рембрандта. Макс приводит сына на занятия конным спортом и единственным человеком, который смог найти контакт с парнем оказалась Юля. Но молодая женщина очень не нравится Максу…

Главных героев ожидает столкновение характеров и двух миров, предательство, борьба за близкого человека, выстраивание отношений с детьми, которые находятся в непростом подростковом возрасте. Но смогут ли они распутать клубок противоречий и обрести счастье? В преддверии премьеры мы задали несколько вопросов Михаилу Гарилову.

Михаил, Вы – актер востребованный, можете выбирать проекты и даже перебирать ими. Почему выбрали съемки в сериале «Два сердца»?

Важен был не только проект, но и режиссер, который его снимает. Я, например, еще во время съемок в сериале «Крепостная» много слышал от коллег о Сан Саныче Итыгилове. Причем говорили о нем настолько хорошо, что за хотелось поработать с ним. Когда мне предложили сняться в «Двух сердцах» и сказали, что режиссер – Итыгилов, я согласился.

История связана с лошадями. Главная героиня - наездница. А вам приходилось на площадке взаимодействовать с животными?

Я не сидел в седле в этот раз, с Рембрандтом взаимодействовал 15-летний сын моего героя. Но я лошадей люблю, и, если бы было нужно по сценарию – сел бы в седло.

По сюжету у вашего героя вражда с главной героиней перерастает в большую любовь. А у вас в жизни были случаи, когда с конфликта начиналась настоящая дружба или успешное сотрудничество?

Бывало, наверное, как у каждого. Но какой-то примечательный, яркой истории я сейчас не вспомню.

Ваш герой - строгий отец, который не терпит непослушания. А в реальной жизни для своего сына вы строгий или демократичный папа?

Я папа демократичный. Конечно, я могу быть строгим, но это – если очень уж ситуация требует. А так – за то, чтобы ребенок развивался всесторонне, занимался тем, что ему интересно. Недавно Андрей заявил, что хочет быть доктором. До этого – были другие мечты. Пусть занимается тем, что нравится, лишь бы был счастлив. Разве что стараюсь его приучать к занятиям спортом, это – есть. Честно говоря, в «Двух сердцах» мне было интересно почувствовать себя в роли отца взрослого сына. Моему ведь сейчас всего семь лет. Опыт интересный, конечно.

Сына в своей профессии его не видите?

Он себя в ней не видит. Моя супруга Анна – актриса. Сын бывал за кулисами театра с мамой не один раз, но это все ему не очень интересно.

А как он реагирует на папу или маму на экране?

Спокойно. Так же спокойно относится к тому, что мы идем вместе куда-нибудь, и вдруг подходит кто-то с просьбой сфотографироваться или дать автограф. Смотрит так, с иронией: ну странные люди, зачем им фотография с папой?

У вас за спиной - учеба в медицинском колледже - этот опыт пригождается вам в съемках в кино? А в жизни?

В жизни пригождался пару раз. А в кино… знаете, я только недавно первый раз сыграл врача. Может быть, в будущем, сыграю и пригодится. Посмотрим

Увидеть Михаила Гаврилова в сериале «Два сердца» можно уже в эту субботу, 7 марта, в 18:30 на телеканале «Интер».