Михаил Гаврилов: Было интересно почувствовать себя в роли отца взрослого сына
7 марта в эфире телеканала «Интер» – премьера 4-серийной мелодрамы «Два сердца». Главную мужскую роль в ней сыграл яркий и талантливый актер Михаил Гаврилов.
Главных героев ожидает столкновение характеров и двух миров, предательство, борьба за близкого человека, выстраивание отношений с детьми, которые находятся в непростом подростковом возрасте. Но смогут ли они распутать клубок противоречий и обрести счастье? В преддверии премьеры мы задали несколько вопросов Михаилу Гарилову.
Михаил, Вы – актер востребованный, можете выбирать проекты и даже перебирать ими. Почему выбрали съемки в сериале «Два сердца»?
Важен был не только проект, но и режиссер, который его снимает. Я, например, еще во время съемок в сериале «Крепостная» много слышал от коллег о Сан Саныче Итыгилове. Причем говорили о нем настолько хорошо, что за хотелось поработать с ним. Когда мне предложили сняться в «Двух сердцах» и сказали, что режиссер – Итыгилов, я согласился.
История связана с лошадями. Главная героиня - наездница. А вам приходилось на площадке взаимодействовать с животными?
Я не сидел в седле в этот раз, с Рембрандтом взаимодействовал 15-летний сын моего героя. Но я лошадей люблю, и, если бы было нужно по сценарию – сел бы в седло.
По сюжету у вашего героя вражда с главной героиней перерастает в большую любовь. А у вас в жизни были случаи, когда с конфликта начиналась настоящая дружба или успешное сотрудничество?
Бывало, наверное, как у каждого. Но какой-то примечательный, яркой истории я сейчас не вспомню.
Ваш герой - строгий отец, который не терпит непослушания. А в реальной жизни для своего сына вы строгий или демократичный папа?
Сына в своей профессии его не видите?
Он себя в ней не видит. Моя супруга Анна – актриса. Сын бывал за кулисами театра с мамой не один раз, но это все ему не очень интересно.
А как он реагирует на папу или маму на экране?
Спокойно. Так же спокойно относится к тому, что мы идем вместе куда-нибудь, и вдруг подходит кто-то с просьбой сфотографироваться или дать автограф. Смотрит так, с иронией: ну странные люди, зачем им фотография с папой?
У вас за спиной - учеба в медицинском колледже - этот опыт пригождается вам в съемках в кино? А в жизни?
В жизни пригождался пару раз. А в кино… знаете, я только недавно первый раз сыграл врача. Может быть, в будущем, сыграю и пригодится. Посмотрим
Увидеть Михаила Гаврилова в сериале «Два сердца» можно уже в эту субботу, 7 марта, в 18:30 на телеканале «Интер».