Два сердца: 5 фактов о съемках мини-сериала

В субботу, 7 марта, в 18:30 на «Интере» – премьера 4-серийной мелодрамы «Два сердца».

В главных ролях – Ирина Таранник, Николай Боклан, Артем Григорьев и Михаил Гаврилов. В основе мини-сериала – жизненная драма чемпионки по конкуру Юлии, которая получает серьезную травму на соревнованиях. Врачи говорят, что она не сможет снова ходить, а о конном спорте и вовсе стоит забыть. Параллельно Юля узнает об изменах мужа и обнаруживает, что между ней и 15-летней дочерью выросла пропасть. Но сдаваться главная героиня не намерена: она готова бороться за свое счастье и свою мечту. Накануне премьеры – несколько интересных фактов о съемках «Двух сердец».

1. Съемки мини-сериала проходили в Киеве и киевской области в декабре прошлого года и длились 19 дней. Среди основных локаций «Двух сердец» – конно-спортивный клуб и конюшни. «Оказалось, конный спорт сейчас очень востребован, много людей занимаются верховой ездой, и график тренировок достаточно напряженный, – рассказывает режиссер Александр Итыгилов. – Поэтому мы столкнулись с проблемой, что в конюшнях постоянно занято! Нам пришлось приложить массу усилий не только, чтобы найти подходящие локации, но и чтобы нам выделили там время для съемок!»

2. Лошадям отведена важная роль в этой истории. Поэтому и актерам, и съемочной группе фильма пришлось учиться находить общий язык с этими животными. «Лошади очень хорошо чувствуют людей, – говорит режиссер. – Им достаточно, чтобы человек приблизился, протянул руку, и они сразу поймут, кто он – свой или чужой. Если ты с добрыми намерениями, если ты не боишься, если ты уважаешь этого коня – он тебя примет».

Больше всего переживала исполнительница главной роли Ирина Таранник, которая до этого ни разу не сидела в седле, получится ли у нее сработаться с животными на площадке. Все прошло хорошо, хотя без казусов не обошлось. «У меня было несколько коней, – вспоминает актриса. – Когда я только начала знакомство с этим видом спорта, у меня был тренировочный конь. Он невысокий, чтобы можно было легко взбираться. Он, видимо, чувствовал, что я его немного побаиваюсь, поэтому не слушался – во время тренировки все время пытался свернуть в конюшню. Потом был конь, который играл в фильме скакуна моей героини – Рембрандта. Он безумно красивый! Но найти с ним общий язык было непросто. Часто для того, чтобы познакомиться с животным, нужно подойти, погладить его, сказать какие-то добрые слова. Так вот, этот конь не любил подобных нежностей. Однако в итоге я нашла к нему подход».

3. Все актеры «Двух сердец», которые по сюжету ездят на лошадях, перед съемками занимались в школе верховой езды. Поэтому в кадре уверенно держались в седле. Но сложные трюки все же выполняли каскадеры и дублеры. И это были не просто профессиональные наездники, а многократные призеры различных соревнований по верховой езде. «У меня было несколько дублеров, – признается Ирина Таранник. – И все они профессиональные спортсмены. Например, одна из девушек, которая была моим дублером, – чемпионка по конкуру».

4. Некоторые трюки актеры все же выполняли самостоятельно. «По сюжету есть сцена, в которой дочь главной героини хочет прыгнуть с моста, – рассказывает режиссер. – И молодой актрисе Владе Глебе нужно было висеть, ухватившись за перила пешеходного моста достаточно высоко над проезжей частью. А это намного рискованнее и сложнее психологически, нежели над водой. Влада сказала: «Я смогу это сделать сама». И, хотя ей было очень страшно, она справилась».

5. По сюжету у главных героев, которых играют Ирина Таранник и Михаил Гаврилов, дети подросткового возраста. У самих же актеров дети пока маленькие, поэтому на площадке «Двух сердец» им приходилось вникать в нюансы отношений с подростками. «Моему сыну Андрею 7 лет, а сыну персонажа – 15 лет, – говорит актер Михаил Гаврилов. – И для меня был довольно интересен опыт, который я пережил на съемках фильма: каково это – быть отцом уже взрослого сына. Это совершенно другие отношения и другие проблемы».

Смогут ли главные герои преодолеть трудности и стать счастливыми? Получится ли у Юли наладить отношения с дочкой и вернуть мужа? Смотрите мелодраму «Два сердца» – 7 марта в 18:30 на «Интере». А 8 Марта телеканал приготовил для своих телезрителей еще больше сюрпризов: в 16:00 – премьера турецкого сериала «Не отпускай мою руку», в 22:15 – праздничный концерт «Юбилейный вечер Михаила Гуцериева» с участием Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Тамары Гвердцители, Николая Баскова, Таисии Повалий, Ани Лорак и других популярных артистов. Также в этот праздничный уик-энд в эфире спецвыпуски телепроектов и любимые кинофильмы.