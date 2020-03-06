Ни шагу назад: Стартовали съемки продолжения военной драмы

6 марта 2020 00:00 Александр Кива
Ни шагу назад: Стартовали съемки продолжения военной драмы
Стартовали съемки продолжения военной драмы Ни шагу назад!

Начались съемки второго сезона сериала «Ни шагу назад!» по заказу телеканала «Интер».

Читайте такжеИнтер покажет премьеру мелодрамы Два сердца

В продолжении военной драмы о девушках-диверсантках, юность которых прошла на войне, зрителей ждет еще более масштабная история, а главных героев – новые испытания.
 
Во второй части фильма «Ни шагу назад!» деревенская девчонка Тошка Лыткина и ее суровый командир Рай оказываются в чаще партизанских лесов. Майор получил тяжелое ранение, но Тошка верит, что может его спасти, и прикладывает к этому все усилия. Оба понимают, что любовь настигла их в самый неподходящий момент… Фашистам все-таки удается схватить раненого Рая. И теперь ради спасения любимого бесстрашная Тошка готова в одиночку сразиться со всей гитлеровской армией!
 
«В продолжении военной драмы Тошка предстанет перед зрителями повзрослевшей – молодой женщиной, которая будет бороться за свою любовь, – рассказывает режиссер-постановщик Георгий Фероренко. – А вместе с этим еще и сражаться с врагами».
 
 
Читайте такжеСлепая: ТОП-5 интересных фактов о новом скриптед-реалити
Помимо Тошки (Валентина Попова) и майора Рая, в сериале «Ни шагу назад-2» зрители увидят других полюбившихся героев: майора Лидию Сергеевну по прозвищу «Вобла» (Мария Шукшина), лейтенанта Григория Зеланда (Федор Гуринец). Одну из ключевых ролей второго сезона – снайпера Колоса, который обучает Тошку тонкостям своего ремесла и помогает ей спасти Рая, – сыграет Иван Колесников. Появятся и новые персонажи в исполнении Вероники Мишаевой, Анатоля Фон-Филандры, Игоря Салимонова, Нины Набоки, Алены Курты и других актеров.
 
«Вторая часть сериала – более масштабная история, которая затрагивает больше человеческих судеб, в ней будет больше неожиданных поворотов сюжета, – комментирует режиссер. – Мы погружаем каждого героя в масштаб трагедии под названием «война». У каждого персонажа своя цель и свой путь, но война раз за разом ставит их перед выбором: быть на стороне добра или зла, идти или не идти на сделку со своей совестью».
 
 
Производством фильма по заказу канала «Интер» занимается компания Umora Production. «Сценарий «Ни шагу назад-2» получился очень сильным, выдержан в духе первого сезона сериала, – говорит продюсер картины Александра Воронина. – Душевное повествование очень гармонично переплетено с экшеном и военными действиями, которых в новом сезоне гораздо больше».
 
Съемки «Ни шагу назад-2» продлятся до середины апреля и будут проходить в Украине и в Беларуси. В первый съемочный день снимали масштабную сцену в белорусском лесу – лагерь военнопленных. «Первый день выдался непростым и насыщенным, в кадре было очень много актеров, которые играли пленных и немецких офицеров, – рассказывает Георгий Фероренко. – А еще мы сняли завязку истории – о том, что и на войне может случиться любовь. Даже в такие сложные моменты люди переживают все те же чувства, что и в мирной жизниДа, в военной драме «Ни шагу назад-2» много экшена, приключений, но все равно это душевное кино. Поэтому перед началом съемок, во время киношной традиции с разбиванием тарелки, мы пожелали друг другу удачи и пообещали вкладывать душу в работу над этим сериалом».
 
Премьеру второго сезона военной драмы «Ни шагу назад!» «Интер» покажет 9 мая. В этот день на телеканале, как обычно, будет спецпрограммирование, посвященное Дню Победы.
 
 
Читайте также5 интересных фактов о фильме "Переводчики"
Напомним, премьера сериала «Ни шагу назад!» состоялась на «Интере» 9 мая 2019 года. Премьерный показ военной драмы вместе с повтором в выходные собрал у телеэкранов более 10 млн зрителей. Кроме того, в прошлом году сериал получил награду Международного телевизионного фестиваля «ТЭФИ-Содружество».

Облако тегов

Интер сериалы съемки сериала Ни шагу назад Ни шагу назад 2

Материалы по теме

Два сердца: 5 фактов о съемках мини-сериала
Анонсы на ТВ

Два сердца: 5 фактов о съемках мини-сериала
Три сестры: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 05.03.2020)
Сериалы

Три сестры: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 05.03.2020)
Мышеловка для кота: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 05.03.2020)
Сериалы

Мышеловка для кота: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 05.03.2020)
ТОП-5 правил, которые помогут вам пережить перевод времени
ЗОЖ

ТОП-5 правил, которые помогут вам пережить перевод времени

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
«Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»: бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь

«Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»: бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK