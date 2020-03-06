Ни шагу назад: Стартовали съемки продолжения военной драмы

Начались съемки второго сезона сериала «Ни шагу назад!» по заказу телеканала «Интер».

В продолжении военной драмы о девушках-диверсантках, юность которых прошла на войне, зрителей ждет еще более масштабная история, а главных героев – новые испытания.

Во второй части фильма «Ни шагу назад!» деревенская девчонка Тошка Лыткина и ее суровый командир Рай оказываются в чаще партизанских лесов. Майор получил тяжелое ранение, но Тошка верит, что может его спасти, и прикладывает к этому все усилия. Оба понимают, что любовь настигла их в самый неподходящий момент… Фашистам все-таки удается схватить раненого Рая. И теперь ради спасения любимого бесстрашная Тошка готова в одиночку сразиться со всей гитлеровской армией!

«В продолжении военной драмы Тошка предстанет перед зрителями повзрослевшей – молодой женщиной, которая будет бороться за свою любовь, – рассказывает режиссер-постановщик Георгий Фероренко. – А вместе с этим еще и сражаться с врагами».

Читайте также Слепая: ТОП-5 интересных фактов о новом скриптед-реалити Помимо Тошки (Валентина Попова) и майора Рая, в сериале «Ни шагу назад-2» зрители увидят других полюбившихся героев: майора Лидию Сергеевну по прозвищу «Вобла» (Мария Шукшина), лейтенанта Григория Зеланда (Федор Гуринец). Одну из ключевых ролей второго сезона – снайпера Колоса, который обучает Тошку тонкостям своего ремесла и помогает ей спасти Рая, – сыграет Иван Колесников. Появятся и новые персонажи в исполнении Вероники Мишаевой, Анатоля Фон-Филандры, Игоря Салимонова, Нины Набоки, Алены Курты и других актеров.

«Вторая часть сериала – более масштабная история, которая затрагивает больше человеческих судеб, в ней будет больше неожиданных поворотов сюжета, – комментирует режиссер. – Мы погружаем каждого героя в масштаб трагедии под названием «война». У каждого персонажа своя цель и свой путь, но война раз за разом ставит их перед выбором: быть на стороне добра или зла, идти или не идти на сделку со своей совестью».

Производством фильма по заказу канала «Интер» занимается компания Umora Production. «Сценарий «Ни шагу назад-2» получился очень сильным, выдержан в духе первого сезона сериала, – говорит продюсер картины Александра Воронина. – Душевное повествование очень гармонично переплетено с экшеном и военными действиями, которых в новом сезоне гораздо больше».

Съемки «Ни шагу назад-2» продлятся до середины апреля и будут проходить в Украине и в Беларуси. В первый съемочный день снимали масштабную сцену в белорусском лесу – лагерь военнопленных. «Первый день выдался непростым и насыщенным, в кадре было очень много актеров, которые играли пленных и немецких офицеров, – рассказывает Георгий Фероренко. – А еще мы сняли завязку истории – о том, что и на войне может случиться любовь. Даже в такие сложные моменты люди переживают все те же чувства, что и в мирной жизни. Да, в военной драме «Ни шагу назад-2» много экшена, приключений, но все равно это душевное кино. Поэтому перед началом съемок, во время киношной традиции с разбиванием тарелки, мы пожелали друг другу удачи и пообещали вкладывать душу в работу над этим сериалом».

Премьеру второго сезона военной драмы «Ни шагу назад!» «Интер» покажет 9 мая. В этот день на телеканале, как обычно, будет спецпрограммирование, посвященное Дню Победы.