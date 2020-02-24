Переводчики: 5 интересных фактов о фильме

20 февраля в украинский прокат вышел триллер Переводчики.

Девятерых переводчиков закроют в изолированном бункере для работы над сверхсекретной рукописью продолжения популярной книги. Однако кто-то все же допустит утечку информации, и работа мечты превратится в кошмар.

Редакция сайта TV.UA собрала 5 интересных фактов о фильме "Переводчики".

Факт №1. «Переводчики» — первая работа режиссера Режиса Руансара после продолжительного перерыва в карьере.

Факт №2. Бюджет фильма составил 10 миллионов евро.

Факт №3. В одном из интервью Реансар рассказал, что на создание картины его вдохновили несколько статей о переводе книги «Инферно» американского писателя Дэна Брауна. В статьях говорилось, что 12 переводчиков были заперты в бункере в Италии. Предварительно у них отобрали смартфоны и полностью лишили их возможности выхода в интернет.

Факт №4. Во Франции переводчики считаются соавторами произведений и получают процент от продаж, который в среднем составляет 2%. Признание полноценного соавторства обязует переводчика относиться к книжному продукту со всей ответственностью. Жизнь многих специалистов полностью перевернулась после подобной работы. Например, Жан-Франсуа Менар, который перевел романы о Гарри Поттере Джоан Роулинг, стал богатейшим человеком и получил широкую известность.

Факт №5. Исполнительница главной роли — Ольга Куриленко — в интервью журналу «Теленеделя» призналась, что в самом фильме ничего не хотела бы изменить или переснять: ей понравилось все.

Фильм "Переводчики" — уже в прокате!