Переводчики: вышел трейлер фильма с Ольгой Куриленко

28 января 2020 21:30 Александр Кива
Переводчики: вышел трейлер фильма с Ольгой Куриленко

Ольга Куриленко, Алекс Лоутер и Риккардо Скамарчо оказываются запертыми в бункере в украинском трейлере драматического триллера «Переводчики».

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Это история о девяти переводчиках, которых отобрал и запер в роскошном бункере жестокий издатель, изолировав их от внешнего мира, чтобы они перевели очень ожидаемую книгу известного писателя в рекордно короткие сроки.

Переводчики предусмотрели защиту от утечки любой информации из-за очень высоких финансовых ставок, но утечка происходит...

Кто-то загружает в сеть первые 10 страниц книги и шантажирует издателя, угрожая выложить остальные, если тот не заплатит выкуп в 5 000 000 евро. Возникает вопрос: откуда происходит утечка? Внутри бункера разворачивается охота за преступником.

В кинотеатрах Украины фильм выйдет 20 февраля.

 

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