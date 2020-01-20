Для смелых! Пять самых страшных сериалов Netflix
Сериалы Netflix, которые могут стать причиной вашей бессонницы!
«Печатная машинка»сериале предостаточно!
«Тьма»
Первый немецкий сериал Netflix стал одним из самых обсуждаемых в прошлом году.
Итак, в маленьком городке около атомной станции при загадочных обстоятельствах исчезает ребенок. Жители города пытаются найти его, но натыкаются на другие трупы, других исчезнувших и... Настоящую петлю времени.
«Королевство»
Создатели называют свой сериал исторической драмой и зомби-хоррором, звучит достаточно интересно, верно?
Сериал снят в Южной Корее и рассказывает он о принце в Средневековье, который задумал вернуть себе королевский титул (и спасти страну от зомби).
«Призраки дома на холме»
Сериал снят по мотивам одноименного романа Ширли Джексона и рассказывает нам о братьях и сестрах, столкнувшихся со сверхъестественными событиями в своем собственном доме. Зрителей ожидает множество флэшбеков и сразу две линии повествования, в прошлом и настоящем, соответственно.
«Леденящие душу приключения Сабрины»
Очередная адаптация Archie Comics рассказывает о дочери колдуна и обычной женщины. Сабрина пытается разобраться, как ей жить с этим наследием, ведь ей приходится то служить сатане, то разбираться с подростковой влюбленностью.
Сложно словами передать атмосферу ужаса, которая просачивается в некоторые кадры этого сериала!
Напомним,