Для смелых! Пять самых страшных сериалов Netflix

Сериалы Netflix, которые могут стать причиной вашей бессонницы!

«Печатная машинка»

В центре повествования семья, которая переезжает в виллу на Гоа. Об этом месте ходит множество слухов, которые сразу же подтверждаются многочисленными скримерами в первой же серии. Приготовьтесь, моментов, от которых кровь стынет в жилах, в этом сериале предостаточно!

Для смелых! Пять самых страшных сериалов Netflix / кадр из сериала

«Тьма»

Первый немецкий сериал Netflix стал одним из самых обсуждаемых в прошлом году.

Итак, в маленьком городке около атомной станции при загадочных обстоятельствах исчезает ребенок. Жители города пытаются найти его, но натыкаются на другие трупы, других исчезнувших и... Настоящую петлю времени.

Для смелых! Пять самых страшных сериалов Netflix / кадр из сериала

«Королевство»

Создатели называют свой сериал исторической драмой и зомби-хоррором, звучит достаточно интересно, верно?

Сериал снят в Южной Корее и рассказывает он о принце в Средневековье, который задумал вернуть себе королевский титул (и спасти страну от зомби).

Для смелых! Пять самых страшных сериалов Netflix / кадр из сериала

«Призраки дома на холме»

Сериал снят по мотивам одноименного романа Ширли Джексона и рассказывает нам о братьях и сестрах, столкнувшихся со сверхъестественными событиями в своем собственном доме. Зрителей ожидает множество флэшбеков и сразу две линии повествования, в прошлом и настоящем, соответственно.

Драматизма добавляет наличие многочисленных детских психологических травм,которые влияют и на взрослых людей.

Для смелых! Пять самых страшных сериалов Netflix / кадр из сериала

«Леденящие душу приключения Сабрины»

Очередная адаптация Archie Comics рассказывает о дочери колдуна и обычной женщины. Сабрина пытается разобраться, как ей жить с этим наследием, ведь ей приходится то служить сатане, то разбираться с подростковой влюбленностью.

Сложно словами передать атмосферу ужаса, которая просачивается в некоторые кадры этого сериала!

Для смелых! Пять самых страшных сериалов Netflix / кадр из сериала

Напомним,