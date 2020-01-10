Netflix снимает новый сезон «Очень странных дел» в декорациях «Чернобыля»

Съемки четвертого сезона сериала «Очень странные дела» частично пройдут в Литве, в декорациях, которые использовал HBO для своего «Чернобыля».

Как сообщает западная пресса, местом, которое заинтересовало создателей хита Netflix, стала закрытая в 2019 году Лукишкская тюрьма.

Официальный договор о сотрудничестве создатели сериала с администрацией заведения еще не подписали, но в самой Литве активно готовятся к съемочному процессу.

Будут задействованы и другие локации и декорации, в том числе использование для мини-сериала HBO «Чернобыль».

Поклонники полагают, что в Литве создатели снимут кадры, которые продолжат сюжетную линию неких испытаний русских с порталом в другое измерение. Также съемки могут быть связаны с клиффхэнгером, показанным в конце сезона.

Напомним,