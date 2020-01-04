10 сериалов Netflix, которые выйдут в 2020 году

10 сериалов Netflix, которые выйдут в 2020 году

Одним из главных игроков на рынке развлечений в последние годы стал стриминговый сервис Netflix, он выпускает фильмы и сериалы, которые редко оставляют равнодушными зрителей.

Какие же премьеры сервис запланировал на ближайший год?

"Половое воспитание" (2-й сезон)

В первом сезоне Отис и Мейв основали в средней школе клинику с сексуальными консультациями. Во втором сезоне Отис вместе со своей девушкой Олой будут исследовать собственные сексуальные желания и искать подход к дружбе с Мейв, сообщает ZN.

"Рагнарок"

Этот норвежский сериал посвящен экологии и норвежской мифологии. Рассказывает историю взросления современных школьников через призму скандинавских мифов.

"Призраки"

В сериале речь идет о пяти детях. Они узнали, что что-то вызвало к жизни мертвых и эти привидения хотят отомстить за ошибки прошлого.

Next in Fashion

18 дизайнеров должны будут пройти 10 испытаний для того, чтобы создать "новую большую вещь". Победитель получит $250 тыс. и шанс представить свою коллекцию на Net-a-Porter.

"Всем парням, которых я любила раньше: P.S. Я все еще люблю тебя"

Продолжение сериала "Всем ребятам, которых я любила раньше". Рассказывает о том, как письма 16-летней Лары Джин Колви похитили и отправили адресатам. Одним из них был Питер Кавински. Второй сезон расскажет об отношениях пары и историю, которая началась после того, как еще одно любовное письмо Лары вошло в игру.

"Ребекка"

Перезапуск фильма Альфреда Хичкока 1940 года. Главные роли получили Арми Хаммер, Энн Дауд, Кристин Скотт Томас и Лили Джеймс.

"Матрешка"

В первом сезоне Надя Вулвокова застряла во временной петле на свой 36-й день рождения и снова, и снова умирала. Информации о втором сезоне не раскрывают.

"Эдди"

Сериал от режиссёра "Ла-Ла Ленда" Дэмиена Шазелла. Известный в Нью-Йорке пианист уезжает в Париж. Там становится владельцем джазового клуба и продолжает роман со своей солисткой. После приезда 15-летней дочери он вынужден противостоять тому, что заставило его покинуть Нью-Йорк.

"Проклятая"

Шоу снято по одноименному графическому роману Фрэнка Миллера. Главную роль сыграет звезда "13 причин почему" Кэтрин Лэнгфорд. Лента будет переосмыслением легенды о короле Артуре.

Selena: The Series

Сериал о мексиканской поп-певице Селене Кинтанилья-Перес, ставшей популярной в 1990 году. В 1995-м ее убила менеджер собственного фан-клуба Иоланда Солдивар. Сериал будет состоять из двух частей, первая из которых расскажет о пути Селены к славе.