Netflix показал кадры из сериала о первой темнокожей миллионерше с Октавией Спенсер в главной роли

Летом 2019 года Netflix начал работу над биографическим мини-сериалом "Мадам Си Джей Уокер" (Madam C. J. Walker).

А сейчас стриминговый сервис показал первые кадры. На снимках, опубликованных в Twitter, можно увидеть Октавию Спенсер, которая играет в фильме главную роль.

Отметим, в центре сюжета — жизнь афроамериканской предпринимательницы и изобретательницы средств по уходу за волосами мадам Си Джей Уокер. Она преодолела все невзгоды своего времени, выбралась из нищеты, пережила несколько браков и стала первой темнокожей женщиной, которая заработала миллион в Америке на рубеже XIX–XX веков.

Для сценария Николь Эшер адаптирует биографическую книгу On Her Own Ground ("В своей стихии"), которую написала прапраправнучка Уокер — Алейла Бандлз.

Премьера сериала на Netflix состоится в марте 2020 года.

