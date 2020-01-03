Netflix показал кадры из сериала о первой темнокожей миллионерше с Октавией Спенсер в главной роли
Летом 2019 года Netflix начал работу над биографическим мини-сериалом "Мадам Си Джей Уокер" (Madam C. J. Walker).
Отметим, в центре сюжета — жизнь афроамериканской предпринимательницы и изобретательницы средств по уходу за волосами мадам Си Джей Уокер. Она преодолела все невзгоды своего времени, выбралась из нищеты, пережила несколько браков и стала первой темнокожей женщиной, которая заработала миллион в Америке на рубеже XIX–XX веков.
Для сценария Николь Эшер адаптирует биографическую книгу On Her Own Ground ("В своей стихии"), которую написала прапраправнучка Уокер — Алейла Бандлз.
Премьера сериала на Netflix состоится в марте 2020 года.
Напомним,