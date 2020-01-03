Netflix показал кадры из сериала о первой темнокожей миллионерше с Октавией Спенсер в главной роли

3 января 2020 14:30 Александр Кива
Netflix показал кадры из сериала о первой темнокожей миллионерше с Октавией Спенсер в главной роли
Мадам Си Джей Уокер - премьера сериала в марте 2020

Летом 2019 года Netflix начал работу над биографическим мини-сериалом "Мадам Си Джей Уокер" (Madam C. J. Walker).

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А сейчас стриминговый сервис показал первые кадры. На снимках, опубликованных в Twitter, можно увидеть Октавию Спенсер, которая играет в фильме главную роль.

Отметим, в центре сюжета  — жизнь афроамериканской предпринимательницы и изобретательницы средств по уходу за волосами мадам Си Джей Уокер. Она преодолела все невзгоды своего времени, выбралась из нищеты, пережила несколько браков и стала первой темнокожей женщиной, которая заработала миллион в Америке на рубеже XIX–XX веков.

Для сценария Николь Эшер адаптирует биографическую книгу On Her Own Ground ("В своей стихии"), которую написала прапраправнучка Уокер — Алейла Бандлз.

Премьера сериала на Netflix состоится в марте 2020 года.

Напомним,

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