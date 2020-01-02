Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года: список

2 января 2020 21:00 Александр Кива
Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года: список
Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года

Рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года опубликовала американская компания Netflix.

Читайте такжеСвингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)
В США первые три места заняли "Очень странные дела", "Ведьмак" и "Академия "Амбрелла"". В ТОП-10 были включены такие сериалы, как "Мертв для меня", "Ты", "Когда они нас увидят", "Немыслимое", "Половое воспитание", "13 причин почему" и "Мой сын — супергерой".

На первом месте — фильм "Загадочное убийство" Среди картин американцы выбрали "Загадочное убийство". На втором месте поставили картину "Шестеро вне закона", а на третье — "Суперсемейку 2". На четвертой строчке расположился "Ирландец", а на следующей позиции отмечен фильм "Тройная граница».

Кроме того, в десятку вошли "Красивый, плохой, злой", "В погоне за Бонни и Клайдом", "Человек-паук: Через вселенные", "Ральф против Интернета" и "Тайная одержимость".

Во Франции и Германии чаще всего смотрели "Бумажный дом", "Ведьмака" и "Половое воспитание".

Облако тегов

сериалы Netflix Ведьмак

Материалы по теме

Итоги 2019: рекордсмены, звезды и малыши, которые нас удивили
Теленеделя

Итоги 2019: рекордсмены, звезды и малыши, которые нас удивили
Елка на миллион: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 31.12.2019)
Сериалы

Елка на миллион: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 31.12.2019)
Что телеканал 1+1 покажет в новогодние праздники
Анонсы на ТВ

Что телеканал 1+1 покажет в новогодние праздники
По разным берегам: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 30.12.2019)
Сериалы

По разным берегам: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 30.12.2019)

Популярное на сайте

Назван трендовый цвет волос в 2020 году!

Назван трендовый цвет волос в 2020 году!
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)
МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019

МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019
По разным берегам: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 30.12.2019)

По разным берегам: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 30.12.2019)

Популярное видео

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)
По разным берегам: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 30.12.2019)

По разным берегам: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 30.12.2019)
МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)
Топ-модель по-украински 3 сезон: кто стал победителем в шоу 27.12.2019

Топ-модель по-украински 3 сезон: кто стал победителем в шоу 27.12.2019
tv.ua