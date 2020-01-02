Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года: список
Рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года опубликовала американская компания Netflix.
На первом месте — фильм "Загадочное убийство" Среди картин американцы выбрали "Загадочное убийство". На втором месте поставили картину "Шестеро вне закона", а на третье — "Суперсемейку 2". На четвертой строчке расположился "Ирландец", а на следующей позиции отмечен фильм "Тройная граница».
Кроме того, в десятку вошли "Красивый, плохой, злой", "В погоне за Бонни и Клайдом", "Человек-паук: Через вселенные", "Ральф против Интернета" и "Тайная одержимость".
Во Франции и Германии чаще всего смотрели "Бумажный дом", "Ведьмака" и "Половое воспитание".