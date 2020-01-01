Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)

1 января 2020 15:02 Александр Кива
Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)
Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)

В среду, 1 января, на канале 1+1 состоялась телевизионная премьера украинской комедии Свингеры.

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Фильм Свингеры 2 является продолжением прошлогодней премьеры, в которой главные роли достались звездам Оли Поляковой, Даши Астафьевой и Михаилу Кукуюк. Семейные пары, в которых уже давно угасла страсть в интимной жизни, решили пойти на отчаянные шаги и поменялись партнерами. После событий первой части прошло время. И теперь у Игоря новые проблема: он потерял мужскую силу. Жена любыми способами пытается вернуть свое счастье. Что получилось из этого?

Смотрите фильм Свингеры-2  в 22:00 на канале 1+1 и после эфира на нашем сайте TV.UA.

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