Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)
1 января 2020 15:02
Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)
В среду, 1 января, на канале 1+1 состоялась телевизионная премьера украинской комедии Свингеры.
прошлогодней премьеры, в которой главные роли достались звездам Оли Поляковой, Даши Астафьевой и Михаилу Кукуюк. Семейные пары, в которых уже давно угасла страсть в интимной жизни, решили пойти на отчаянные шаги и поменялись партнерами. После событий первой части прошло время. И теперь у Игоря новые проблема: он потерял мужскую силу. Жена любыми способами пытается вернуть свое счастье. Что получилось из этого?
Смотрите фильм Свингеры-2 в 22:00 на канале 1+1 и после эфира на нашем сайте TV.UA.