Фото на недобрую память - смотреть фильм онлайн (эфир онлайн от 07.01.2021)

Фильм Фото на недобрую память (канал Украина) - смотреть онлайн бесплатно на tv.ua. Криминальная мелодрама не оставит равнодушным никого.

Маша в фильме Фото на недобрую память от 07.01.2021 влюблена и мечтает выйти замуж за своего однокурсника Игоря. Только тот не спешит вести ее под венец. Девушка в отчаянии: она понимает, что отношения могут закончиться ничем. Тогда Маша решает «подстегнуть» нерасторопного жениха, причем весьма оригинальным способом: она подает заявление в ЗАГС с первым встречным. Однако события принимают неожиданный поворот.

Маша совсем не ожидала, что отношения, начавшиеся как шутка, вскоре перерастут в настоящее чувство. Теперь уже в отчаянии Игорь: он надеется вернуть любимую, однако он, кажется, уже опоздал. Этим и могла закончиться история, если бы не случайный снимок одного незадачливого фотографа. Через несколько лет «недоброй» фотографии суждено перевернуть жизнь героев…

Главные роли в криминальной мелодраме сыграли Ирина Таранник, Тимофей Каратаев, Александр Давыдов и Виктория Литвиненко.

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