Фото на недобрую память - смотреть фильм онлайн (эфир онлайн от 07.01.2021)

7 января 2021 15:57 Александр Кива
Фото на недобрую память - смотреть фильм онлайн (эфир онлайн от 07.01.2021)
Фото на недобрую память - смотреть фильм онлайн
пресс-служба

Фильм Фото на недобрую память (канал Украина) - смотреть онлайн бесплатно на tv.ua. Криминальная мелодрама не оставит равнодушным никого.

Читайте такжеПуть сквозь снега: смотреть онлайн 1-2 cерии (эфир от 03.01.2021)

Маша в фильме Фото на недобрую память от 07.01.2021 влюблена и мечтает выйти замуж за своего однокурсника Игоря. Только тот не спешит вести ее под венец. Девушка в отчаянии: она понимает, что отношения могут закончиться ничем. Тогда Маша решает «подстегнуть» нерасторопного жениха, причем весьма оригинальным способом: она подает заявление в ЗАГС с первым встречным. Однако события принимают неожиданный поворот.

Маша совсем не ожидала, что отношения, начавшиеся как шутка, вскоре перерастут в настоящее чувство. Теперь уже в отчаянии Игорь: он надеется вернуть любимую, однако он, кажется, уже опоздал. Этим и могла закончиться история, если бы не случайный снимок одного незадачливого фотографа. Через несколько лет «недоброй» фотографии суждено перевернуть жизнь героев…

Главные роли в криминальной мелодраме сыграли Ирина ТаранникТимофей КаратаевАлександр Давыдов и Виктория Литвиненко.

Смотрите фильм Фото на недобрую память онлайн на нашем сайте tv.ua.

Облако тегов

видео фильмы фильмы онлайн мелодрама смотреть онлайн Фото на недобрую память

Материалы по теме

Прозрение: на телеканале Интер состоится премьера 4-серийной мелодрамы
Анонсы на ТВ

Прозрение: на телеканале Интер состоится премьера 4-серийной мелодрамы
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Сериалы

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Сериал Папаньки: смотреть 8 серию онлайн
Сериалы

Сериал Папаньки: смотреть 8 серию онлайн
Сериал Папаньки: смотреть 7 серию онлайн
Сериалы

Сериал Папаньки: смотреть 7 серию онлайн

Популярное на сайте

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году
Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)

Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK