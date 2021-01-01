Путь сквозь снега: смотреть онлайн 1-2 cерии (эфир от 03.01.2021)

3 января на СТБ выйдет повтор фильма Путь сквозь снега. Смотрите 1-2 серии прямо сейчас - онлайн на tv.ua.

«Путь сквозь снега» 1 серия: девушка Эля знакомится через интернет с московским красавцем Артуром. После продолжительной переписки Артур решается сделать первый шаг и приглашает девушку в гости, чтобы вместе отпраздновать Новый год. Эля, не долго думая, соглашается на эту авантюру и уже собирается в дорогу. Вот только ей нужно по просьбе Артура перевезти кейс с документами, который она получила в аэропорту…

«Путь сквозь снега» 2 серия: Денис тоже заинтересован в кейсе и всеми силами пытается его отобрать у Эли. Мужчина не смог осуществить свой план в аэропорту, поэтому они и оказались в одной арендованной машине по пути в Москву. В непростой дороге они вместе преодолевают много препятствий, которые полностью поменяют их жизни. Сблизят ли их эти трудности и удастся ли Денису заполучить кейс — смотрите на телеканале СТБ 2 серию «Путь сквозь снега».

1-2 серии фильма Путь сквозь снега смотрите онлайн на tv.ua.