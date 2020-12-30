Вещдок. Новый год – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2020)
30 декабря 2021 04:00
Вещдок. Новый год – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2020)
пресс-служба
30 декабря на Интере и на сайте TV.UA выйдет праздничный выпуск детективного проекта Вещдок. Новый год.
Вещдока: Ведущий Артем Позняк даже перед Новым годом не может сидеть без работы. Он взялся исследовать дело, связанное с загадочной историей похищения елочной игрушки, – фигурки волхва из старинного набора алхимика, которая по легенде может указать пусть к сокровищам. Эта история коснулась и актрисы Ларисы, с которой Артем встретился в архиве. Женщина узнала, какую тайну хранит подарок одного ювелира, – кулон в форме Вифлеемской звезды…
Новогодний выпуск проекта Вещдок смотрите 31 декабря в 20:30 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.