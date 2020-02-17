Вещдок: Дитя квітів (эфир от 11.02.2020)

17 февраля 2020 18:38 Александр Кива
Вещдок: Дитя квітів (эфир от 11.02.2020)
Вещдок: Дитя квітів (эфир от 11.02.2020)

11 февраля на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок.

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Смотрите в новом выпуске Вещдока: В ноябре 1970 года в одесском парке нашли парня с огнестрельным ранением. Им оказался увлеченный молодежным движением хиппи Борис Зильбер по прозвищу Капрал. Спасти молодого человека не удалось: он скончался еще до приезда врачей. Вскоре нашли убитой и девушку Бориса — Наталью Василькову. Ее отравили. В ходе следствия выяснилось, что Василькова была беременна, но не от Зильбера. На самом деле Борис был ее сводным братом…

Новый выпуск проекта Вещдок смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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