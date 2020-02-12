Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Следственный эксперимент (эфир от 12.02.2020)

12 февраля 2020 20:50 Александр Кива
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Следственный эксперимент (эфир от 12.02.2020)
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Следственный эксперимент (эфир от 12.02.2020)

12 февраля на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле.

Смотрите в новом выпуске Вещдока: В феврале 1979-го в харьковском лесопарке во время следственного эксперимента застрелили Игоря Спасского, начальника цеха одного из заводов. Мужчина провел одиннадцать месяцев в СИЗО за махинации и наконец согласился сотрудничать с правоохранителями. В лесопарке Спасский как раз должен был показать следователям свой тайник и раскрыть имена подельников. Как конфиденциальная информация о месте и времени эксперимента попала к убийце?

Новый выпуск проекта Вещдок смотрите уже в 21:00 на Интере и совсем скоро на нашем сайте TV.UA.

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