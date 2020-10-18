Эксперименты в постели, подготовка к отцовству и поиск второй половинки – неделя крутого кино на ТЕТ

С 19 по 23 октября в 21:15 на ТЕТ невероятный коктейль улыбок и шуток.

В понедельник в 21:15 на ТЕТ покажут. Обычный мужчина Уилл Хайнс рассказывает дочери Майи свои три большие любовные истории. А дочь должна угадать, кто из этих особых трех девушек в жизни отца – ее мама... Но Майе на этом не успокаивается – она хочет найти всех женщин и дать папе второй шанс на счастливую жизнь. Это очень уютный фильм, который укрепит веру в любовь.

Во вторник в 21:15 телезрители ТЕТ посмотрят «Двое: я и моя тень». Легендарное возвращение сестер Олсен на экраны! Любимый фильм детства на один вечер вернет в приключения двух девушек, которые случайно встретились в детском лагере.

Они похожи друг на друга как две капли воды и решают воплотить в жизнь хитроумный план, цель которого – сорвать свадьбу отца одной из девочек.

В среду в 21:15 на ТЕТ покажут «Семья за минуту». Супруги Эмили и Пит решают усыновить ребенка. В детском доме они знакомятся с 15-летней Лиззи, с которой сразу чувствуют родство. Но Лиззи нельзя удочерять одну – только с младшим братом и сестрой. Супруги соглашаются и еще не знают, что трое детей перевернут их жизнь с ног на голову.

В четверг в 21:15 на ТЕТ встретится. Госсекретарь США Шарлотта Филд – одна из самых влиятельных женщин мира. Целеустремленная, умная, обаятельная, ей удается все, за что она берется. Эксцентричный журналист Фред Фларски, сразу после того, как вылетает с работы, попадает на благотворительную вечеринку, где выступает любимая группа его детства –Boyz II Men. Там парень встречает еще одну любовь детских лет – Шарлотту. Она тут же решает нанять Фреда спичрайтером для своей зарубежной поездки, в которой она собирается продвигать новую экологическую программу.

А пятница на ТЕТ будет пикантной. В 21:15 покажут 2 части фильма «Свингеры». В первой части фильма богатый бизнесмен Игорь скучает в компании своей девушки Илоны – светской львицы, которая любит деньги и хочет стать дизайнером за его счет. Между тем в хрущевку возвращается с работы врач-пульмонолог Андрей. Его жена Ирина требует секса, на который у того нет ни сил, ни желания. 10 лет в браке убили страсть. Игорь и Ирина подстрекают своих партнеров поэкспериментировать и устроить свингерский вечер.

А во второй части ситуация будет полностью обратная – уже Игорь не имеет столько сил и желания на сексуальные эксперименты. В поисках нужного средства Игорь и Илона зайдут настолько далеко, насколько это потребуется.

Следующая неделя на ТЕТ будет жаркой, включайте крутое мировое и украинское кино с понедельника по пятницу в 21:15.

Напомним,