Пришелец: известна дата премьеры комедийного сериала на ТЕТ

Уже 23 ноября в 19:15 на телеканале ТЕТ стартует премьера комедийного сериала "Пришелец".

Сюжет сериала "Пришелец": представьте себе Колю и Оксану, молодую пару, которая только начала налаживать семейный быт и взаимоотношения. А Коля еще и предложение руки и сердца готовится сделать. Но перед одним из самых ответственных моментов в жизни пары, совсем рядом с их домом, терпит крушение космический корабль с пришельцем на борту.

Оксана решает помочь и убеждает жениха приютить гостя у них дома. Казалось бы, что добрый поступок не может привести к последствиям, но гость из другой планеты словно притягивает проблемы, которые приходится решать Оксане и Коле.

Почему нельзя ходить по помытому? Почему нельзя всегда говорить правду? И зачем землянам расходовать столько воды каждый день?

Коля и Оксана попробуют все объяснить гостю, а зрители посмеются над их попытками и взаимоотношениями в новых обстоятельствах.

Главные роли в сериале исполняют: Пришелец – Анатоль Фон-Филандра; Оксана – Мария Крушинская; Коля – Владимир Кравчук.

Новый ситком для телеканала ТЕТ снимает студия "Мамахохотала". Режиссер-постановщик проекта – Наталья Пасеницкая.

Не пропустите новый комедийный сериал "Пришелец", премьера уже 23 ноября в 19:15 на ТЕТ.

Напомним,