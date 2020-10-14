Пришелец: известна дата премьеры комедийного сериала на ТЕТ
Уже 23 ноября в 19:15 на телеканале ТЕТ стартует премьера комедийного сериала "Пришелец".
Оксана решает помочь и убеждает жениха приютить гостя у них дома. Казалось бы, что добрый поступок не может привести к последствиям, но гость из другой планеты словно притягивает проблемы, которые приходится решать Оксане и Коле.
Почему нельзя ходить по помытому? Почему нельзя всегда говорить правду? И зачем землянам расходовать столько воды каждый день?
Коля и Оксана попробуют все объяснить гостю, а зрители посмеются над их попытками и взаимоотношениями в новых обстоятельствах.
Главные роли в сериале исполняют: Пришелец – Анатоль Фон-Филандра; Оксана – Мария Крушинская; Коля – Владимир Кравчук.
Новый ситком для телеканала ТЕТ снимает студия "Мамахохотала". Режиссер-постановщик проекта – Наталья Пасеницкая.
Не пропустите новый комедийный сериал "Пришелец", премьера уже 23 ноября в 19:15 на ТЕТ.
Напомним,