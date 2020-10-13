Тень звезды: Екатерина Кузнецова и Анна Кошмал стали сестрами в сериале на канале Украина

13 октября 2020 16:50 Юлия Крутиева
Тень звезды: Екатерина Кузнецова и Анна Кошмал стали сестрами в сериале на канале Украина
"Тень звезды": Екатерина Кузнецова и Анна Кошмал стали сестрами в сериале на канале Украина
пресс-служба канала Украина

В понедельник, 19 октября, в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера новой 20-серийной картины «Тень звезды» производства компании «Украинская продакшн студия».

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Главная героиня сериала «Тень звезды» Рената Мартин просто любила петь. Поп-дивой ее сделали мать с отчимом. Рената в свои тридцать плюс вдруг задумывается о том, что ее жизнь ей не принадлежит. Все из-за того, что убивают девушку – ее фанатку, скопировавшую образ Ренаты. 

Приезд в город сестры Ренаты, Насти, ситуацию не облегчает, – младшая дочь, у которой мать украла мужчину, – не лучшая психологическая поддержка. Рената понимает, что она дойная корова для своей родни. Но у нее нет ни одного близкого человека. Кто же сможет ее защитить?

Роль Ренаты исполнила популярная актриса Екатерина Кузнецова. По словам артистки, хоть много лет она и пела в хоре, сыграть в кино певицу никогда не мечтала.

Наш режиссер Стас Рубенчик как-то сказал: «Кать, у тебя такая харизма и артистизм! Я даже не переживал, что тебе нужно будет объяснять, как петь на сцене, держать микрофон и заводить публику». У меня правда это все само собой получалось, – рассказывает Екатерина Кузнецова. – Поэтому я очень рада, что приняла участие в этом проекте. Конечно, страшно переживаю, что получилось, потому что история достаточно длинная и образ многогранный.

Актриса Екатерина Кузнецова / пресс-служба канала Украина
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Младшую сестру Ренаты воплотила еще одна известная актриса – Анна Кошмал. Девушка признается, что у нее были прекрасные партнеры, так что работать над картиной было очень легко. Ее экранная героиня Настя работает в кондитерской. Сама Анна тоже очень любит готовить, и весной, во время самоизоляции, радовала своих фолловеров вкусным веганским печеньем.

На карантине у меня, как и у всех, появилось очень много свободного времени, и мне хотелось что-то делать для людей, – отметила Анна Кошмал. – Поэтому нашла для себя эту нишу только на время карантина. Как только я вышла на работу, к сожалению, времени и сил на это не осталось.

Актриса Анна Кошмал / пресс-служба канала Украина
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Также в сериале зрители увидят Антона Денисенко, Кирилла Кузнецова, Владимира Жеребцова, Ольгу Тумайкину, Андрея Барило, Олега Москаленко и других актеров. 

Смотрите премьеру 20-серийной картины «Тень звезды» в понедельник, 19 октября, в 21:00 на телеканале «Украина».

"Тень звезды": Екатерина Кузнецова и Анна Кошмал стали сестрами в сериале на канале Украина / пресс-служба канала Украина
Напомним, 

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