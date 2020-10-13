Тень звезды: Екатерина Кузнецова и Анна Кошмал стали сестрами в сериале на канале Украина
В понедельник, 19 октября, в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера новой 20-серийной картины «Тень звезды» производства компании «Украинская продакшн студия».
Приезд в город сестры Ренаты, Насти, ситуацию не облегчает, – младшая дочь, у которой мать украла мужчину, – не лучшая психологическая поддержка. Рената понимает, что она дойная корова для своей родни. Но у нее нет ни одного близкого человека. Кто же сможет ее защитить?
Роль Ренаты исполнила популярная актриса Екатерина Кузнецова. По словам артистки, хоть много лет она и пела в хоре, сыграть в кино певицу никогда не мечтала.
Наш режиссер Стас Рубенчик как-то сказал: «Кать, у тебя такая харизма и артистизм! Я даже не переживал, что тебе нужно будет объяснять, как петь на сцене, держать микрофон и заводить публику». У меня правда это все само собой получалось, – рассказывает Екатерина Кузнецова. – Поэтому я очень рада, что приняла участие в этом проекте. Конечно, страшно переживаю, что получилось, потому что история достаточно длинная и образ многогранный.
На карантине у меня, как и у всех, появилось очень много свободного времени, и мне хотелось что-то делать для людей, – отметила Анна Кошмал. – Поэтому нашла для себя эту нишу только на время карантина. Как только я вышла на работу, к сожалению, времени и сил на это не осталось.
Смотрите премьеру 20-серийной картины «Тень звезды» в понедельник, 19 октября, в 21:00 на телеканале «Украина».