Владимир Остапчук рассказал, во сколько обойдется его свадьба

13 октября 2020 12:55 Юлия Крутиева
Владимир Остапчук рассказал, во сколько обойдется его свадьба
Ведущий Владимир Остапчук
instagram.com/vova_ostapchuk

15 октября ведущий шоу «МАСКА» на канале «Украина» Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина Горняк станут супругами.

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Эксклюзивно в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» Владимир Остапчук с невестой рассказал о последних приготовлениях к свадьбе.

По словам Кристины, они с нетерпением ждут праздника, который состоится уже через несколько дней.

Стилистика свадьбы будет очень теплая, в осенних оттенках – коричнево-рыжий, зеленый, это одни из моих любимых цветов. У нас будет вечерняя церемония, потому что вечером все более магически и романтично, – отметила невеста Остапчука. – Мы не будем делать все эти традиции, например, застолье, где тамада всегда что-то говорит. Свадьба будет современная.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk
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В какую сумму обойдется молодоженам праздник, Владимир и Кристина не говорят. Как известно, Остапчук часто проводит различные мероприятия и свадьбы. Поэтому журналисты поинтересовались, сколько ему нужно провести корпоративов, чтобы организовать собственную свадьбу.

Мы собрали деньги на свадьбу. Поэтому мне не нужно уже ничего отрабатывать – ни корпоративов, ни свадеб. Я не буду озвучивать сумму, – рассказал ведущий. – Единственное, что скажу – свадьба пройдет в хорошем загородном комплексе под Киевом.

Кристина Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk
Напомним, 

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