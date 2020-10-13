Владимир Остапчук рассказал, во сколько обойдется его свадьба
13 октября 2020 12:55
Ведущий Владимир Остапчук
instagram.com/vova_ostapchuk
15 октября ведущий шоу «МАСКА» на канале «Украина» Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина Горняк станут супругами.
Владимир Остапчук с невестой рассказал о последних приготовлениях к свадьбе.Напомним,
По словам Кристины, они с нетерпением ждут праздника, который состоится уже через несколько дней.
Стилистика свадьбы будет очень теплая, в осенних оттенках – коричнево-рыжий, зеленый, это одни из моих любимых цветов. У нас будет вечерняя церемония, потому что вечером все более магически и романтично, – отметила невеста Остапчука. – Мы не будем делать все эти традиции, например, застолье, где тамада всегда что-то говорит. Свадьба будет современная.
Владимир Остапчук и Кристина Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk
Мы собрали деньги на свадьбу. Поэтому мне не нужно уже ничего отрабатывать – ни корпоративов, ни свадеб. Я не буду озвучивать сумму, – рассказал ведущий. – Единственное, что скажу – свадьба пройдет в хорошем загородном комплексе под Киевом.
Кристина Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk