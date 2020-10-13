Влад Яма – о своих методах флирта: Покупал книгу с анекдотами, пытался их учить, чтобы удивить
13 октября 2020 01:40
Хореограф Влад Яма
instagram.com/vladyama_official
В юности Влад Яма сам учился мастерству пикапа
Влад Яма рассказал в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» о своих методах флирта.
Я не думаю, что в моем случае уместно слово «искусство», – сказал Влад. – Я бы сказал по-другому: конвульсии. У меня ничего не получалось, но я все равно знакомился. Несколько раз за вечер просто пытался себя преодолеть. Я где-то вычитал, видимо, в журнале, что надо быть смелым, девушкам это нравится. И я старался себя тренировать. Ходил по Крещатику и пытался знакомиться.
Влад Яма с женой Лилианой и сыном / instagram.com/vladyama_official
Яма был уверен, что помимо смелости, мужчины должны обладать отличным чувством юмора.
Мне казалось, что девушки любят веселых мужчин. Поэтому, когда я ездил в Запорожье, то покупал книгу с анекдотами и пытался их учить, чтобы удивить, – поделился известный хореограф, - но анекдоты – такая фишка, которая не действует, если ты читаешь их в книге. А вот если где-то услышал, и тебе понравился этот анекдот – он твой.
Отметим, что свою будущую супругу Лилиану танцор встретил в ночном клубе.
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