Сага: актриса сериала Анна Адамович – о любви к путешествиям и познанию новых культур

На канале Украине стартовал исторический сериал Сага, одну из ролей в котором сыграла актриса Анна Адамович. Каких качеств ей не хватает, и о своем отношении к экономии, она рассказала в интервью.

Актриса Анна Адамович не скрывает своей любви к путешествиям и познанию новых культур.

Мне нравится бесконечное стремление японцев к совершенству. Причем такое отношение ко всему у них в порядке вещей, – призналась актриса. – Японцы до последнего скрывают внутренние переживания и всегда вежливы. Это то, чего мне, может быть, не хватает. Я очень импульсивная, могу не сдержаться и сказать то, что думаю. Меня восхищает их умение владеть собой.

Сага: актриса сериала Анна Адамович / пресс-служба канала Украина

Анна Адамович часто общается со своей бабушкой, хотя не всегда прислушивается к советам близкого человека.

Бабушка мне постоянно говорит: «Аня, откладывай деньги». А я знатный путешественник! – сказала актриса в интервью для телеканала «Украина». – Помните фразу: «Тратьте деньги на путешествия. Какая разница, сколько лет вашим кедам, если вы гуляете в них по Парижу». И я поняла, что это мой жизненный путь. Я не умею копить, а бабушка очень переживает по этому поводу и старается меня научить. Но мы живем далеко друг от друга, и она не может держать меня в ежовых рукавицах. Если я хочу купить духи за баснословные деньги, то так и сделаю! Даже если придется сидеть две недели на гречке. Я уже потом начинаю об этом думать. Слава Богу, профессия не дает мне повода размышлять о неприятных моментах, так что все в порядке.

В съемках 12-серийной истории «Сага» приняли участие около 300 актеров. Для сериала создали более 500 костюмов, из которых 100 единиц военной униформы, которые костюмеры создавали вместе с реконструкторами.

Производством картины при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины по заказу канала «Украина» занималась кинокомпания «Три-Я-Да Продакшн».

В сериале зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи - сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна - от мировых войн и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль - Козаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Напомним,