Сага: актриса сериала Анна Адамович – о любви к путешествиям и познанию новых культур

12 октября 2020 16:40 Юлия Крутиева
Сага: актриса сериала Анна Адамович – о любви к путешествиям и познанию новых культур
Сага: актриса сериала Анна Адамович
пресс-служба канала Украина

На канале Украине стартовал исторический сериал Сага, одну из ролей в котором сыграла актриса Анна Адамович. Каких качеств ей не хватает, и о своем отношении к экономии, она рассказала в интервью.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: Влада Роговенко рассказала, какой страшный момент пережила во время родов
Актриса Анна Адамович не скрывает своей любви к путешествиям и познанию новых культур.

Мне нравится бесконечное стремление японцев к совершенству. Причем такое отношение ко всему у них в порядке вещей, – призналась актриса. – Японцы до последнего скрывают внутренние переживания и всегда вежливы. Это то, чего мне, может быть, не хватает. Я очень импульсивная, могу не сдержаться и сказать то, что думаю. Меня восхищает их умение владеть собой.

Сага: актриса сериала Анна Адамович / пресс-служба канала Украина

Анна Адамович часто общается со своей бабушкой, хотя не всегда прислушивается к советам близкого человека.

Бабушка мне постоянно говорит: «Аня, откладывай деньги». А я знатный путешественник! – сказала актриса в интервью для телеканала «Украина». – Помните фразу: «Тратьте деньги на путешествия. Какая разница, сколько лет вашим кедам, если вы гуляете в них по Парижу». И я поняла, что это мой жизненный путь. Я не умею копить, а бабушка очень переживает по этому поводу и старается меня научить. Но мы живем далеко друг от друга, и она не может держать меня в ежовых рукавицах. Если я хочу купить духи за баснословные деньги, то так и сделаю! Даже если придется сидеть две недели на гречке. Я уже потом начинаю об этом думать. Слава Богу, профессия не дает мне повода размышлять о неприятных моментах, так что все в порядке.

Читайте такжеАлександр Педан порадовал жену оригинальным подарком в честь 17-й годовщины свадьбы
В съемках 12-серийной истории «Сага» приняли участие около 300 актеров. Для сериала создали более 500 костюмов, из которых 100 единиц военной униформы, которые костюмеры создавали вместе с реконструкторами.

Производством картины при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины по заказу канала «Украина» занималась кинокомпания «Три-Я-Да Продакшн».

В сериале зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи - сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна - от мировых войн и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль - Козаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Напомним, 

Облако тегов

сериалы личная жизнь звезд канал Украина новости путешествие Сага Анна Адамович

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-4: Влада Роговенко рассказала, какой страшный момент пережила во время родов
Новости

Від пацанки до панянки-4: Влада Роговенко рассказала, какой страшный момент пережила во время родов
Елена Зеленская восхитила стильным образом во время встречи с женой президента Польши
Новости

Елена Зеленская восхитила стильным образом во время встречи с женой президента Польши
Стосується кожного: Афера в семье академика (эфир от 12.10.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Афера в семье академика (эфир от 12.10.2020)
Андре Тан оказался на грани развода из-за пандемии коронавируса
Новости

Андре Тан оказался на грани развода из-за пандемии коронавируса

Популярное на сайте

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера

Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Популярное видео

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)

Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK