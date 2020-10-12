Александр Педан порадовал жену оригинальным подарком в честь 17-й годовщины свадьбы
Ведущий Александр Педан подарил жене полет в небе.
11 октября Александр Педан и его жена Инна отпраздновать очередной юбилей – 17 лет брака. Телеведущий признается: не заметил, как пролетело столько времени.
В честьгодовщины ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» (Новый канал) поздравил любимую оригинальным сюпризом.
Мы переживаем очень прикольные времена, когда полностью понимаем и поддерживаем друг друга,– описал их сегодняшние отношения с женой Александр Педан.
Все, что делаю в последнее время, моя работа – и медийная, и не только – для семьи, а не для себя, – объясняет Александр Педан. – Те годы, когда работал для себя, остались где-то до 30. Теперь семья меня вдохновляет не останавливаться, пробовать новые форматы, ставить себе серьезные цели.
Поблагодарить жену за эти годы вместе ведущий решил очень романтичным способом – он подарил ей полет на вертолете над Киевом. Супругов сопровождала также их старшая дочь Лера, которая снимала и фотографировала счастливых родителей.