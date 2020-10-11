Победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева стала мамой во второй раз

11 октября 2020 21:20 Юлия Крутиева
Победительница шоу
Илона Гвоздева с мужем
instagram.com/ilonagvozdeva

В семье танцовщицы и хореографа Илоны Гвоздевой 11 сентября 2020 года стал праздником.

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Сегодня Илона Гвоздева стала мамой во второй раз. Победительница шоу "Танці з зірками" родила мальчика.

Об этом 32-летняя звезда рассказала поклонникам лично, опубликовав в Инстаграм бирочку с роддома. На свет малыш появился в 18.25, с весом 3040 грамм и ростом 52 см.

Илона Гвоздева родила второго ребенка / социальная сеть Instagram

Стоит отметить, что практически до самих родов Илона Гвоздева танцевала. И сегодня танцовщица очень хотела успеть родить до прямого эфира шоу "Танці з зірками-2020". И у нее это получилось.

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Как счастливые родители назвали сына – пока не известно. Ранее Илона рассказывала, что планирует назвать мальчика Домиником. К слову, в семье Илоны Гвоздевой и ее супруга Ивана Хомячука подрастает 4-летняя дочь Валерия.

Напомним,

 

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