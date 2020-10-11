Победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева стала мамой во второй раз
В семье танцовщицы и хореографа Илоны Гвоздевой 11 сентября 2020 года стал праздником.
Об этом 32-летняя звезда рассказала поклонникам лично, опубликовав в Инстаграм бирочку с роддома. На свет малыш появился в 18.25, с весом 3040 грамм и ростом 52 см.
Стоит отметить, что практически до самих родов Илона Гвоздева танцевала. И сегодня танцовщица очень хотела успеть родить до прямого эфира шоу "Танці з зірками-2020". И у нее это получилось.
Напомним,
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