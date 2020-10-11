Оксана Марченко отгуляла пышную свадьбу 23-летнего сына Богдана: первые кадры с торжества

11 октября 2020 00:50 Юлия Крутиева
Оксана Марченко отгуляла пышную свадьбу 23-летнего сына Богдана: первые кадры с торжества
Телеведущая Оксана Марченко
instagram.com/oksana.marchenko.official

2020 год станет особенным для семьи Оксаны Марченко.

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Телеведущая Оксана Марченко довольно редко рассказывает о своих детях. Но бывают такие моменты, когда 47-летняя телеведущая не может сдержать своих эмоций.

Вот и в минувшую субботу у экс-ведущей проектов «Х-фактор» и «Україна має талант» появился повод, чтобы порадовать своих фолловеров приятными переменами, которые происходят в ее семье.

Оксана Марченко на свадьбе сына

10 октября с холостяцкой жизнью попрощался сын Оксаны – 23-летний Богдан, которого она родила от бизнесмена Юрия Коржа. Парень обменялся клятвами верности с таинственной девушкой, которую зовут Екатерина.

Весь вечер на своей странице в Инстаграм Марченко публиковала сториз, с помощью которых продемонстрировала невероятный дизайн и стиль свадьбы.

Дизайн и стиль свадьбы сына Оксаны Марченко

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Также в видео появились и украинские знаменитости, которых семья Марченко пригласила в качестве артистов. За душевность на свадьбе отвечал Евгений Хмара, а за невероятную атмосферу Макс Барских.

А вот хедлайнером вечера стала Верка Сердючка, которая приготовила для молодоженов свою фирменную концертную программу. Энергетикой концерта прониклась и сама Оксана, пустившись в пляс с певицей прямо на сцене.

Макс Барских и Верка Сердючка на свадьбе сына Оксаны Марченко

Счастливых молодоженов Марченко решила не показывать, чем слегка огорчила своих поклонников.

Оксана Марченко с сыном Богданом

Напомним, 

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