Оксана Марченко отгуляла пышную свадьбу 23-летнего сына Богдана: первые кадры с торжества
2020 год станет особенным для семьи Оксаны Марченко.
Вот и в минувшую субботу у экс-ведущей проектов «Х-фактор» и «Україна має талант» появился повод, чтобы порадовать своих фолловеров приятными переменами, которые происходят в ее семье.
10 октября с холостяцкой жизнью попрощался сын Оксаны – 23-летний Богдан, которого она родила от бизнесмена Юрия Коржа. Парень обменялся клятвами верности с таинственной девушкой, которую зовут Екатерина.
Весь вечер на своей странице в Инстаграм Марченко публиковала сториз, с помощью которых продемонстрировала невероятный дизайн и стиль свадьбы.
А вот хедлайнером вечера стала Верка Сердючка, которая приготовила для молодоженов свою фирменную концертную программу. Энергетикой концерта прониклась и сама Оксана, пустившись в пляс с певицей прямо на сцене.
Счастливых молодоженов Марченко решила не показывать, чем слегка огорчила своих поклонников.
Напомним,