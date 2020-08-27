Оксана Марченко показала подросшего сына в честь его дня рождения
Ведущая Оксана Марченко довольно редко делится с публикой деталями личной жизни.
Сына Богдана и дочь Дарью Марченко показывает редко. Делает она это лишь в особых случаях. Но даже подобные фото очень ценны для поклонников ведущей.
Вот и сегодня звезда решила сделать публике неожиданный сюрприз. На своей странице в Инстаграм Марченко опубликовала фотографию с подросшим сыном.
Сколько бы ни прошло лет, наши дети всегда будут детьми, - пишет Марченко. - Спасибо, что 23 года назад ты выбрал меня своей мамой, мой дорогой. Будь счастлив до краешков своей души! Люблю.
Напомним,