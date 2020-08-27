Оксана Марченко показала подросшего сына в честь его дня рождения

27 августа 2020 15:40 Юлия Крутиева
Оксана Марченко показала подросшего сына в честь его дня рождения
Ведущая Оксана Марченко
instagram.com/oksana.marchenko.official

Ведущая Оксана Марченко довольно редко делится с публикой деталями личной жизни.

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На протяжении нескольких лет Оксана Марченко состоит в браке с одиозным депутатом Виктором Медведчуком, от которого родила двоих детей.

Сына Богдана и дочь Дарью Марченко показывает редко. Делает она это лишь в особых случаях. Но даже подобные фото очень ценны для поклонников ведущей.

Вот и сегодня звезда решила сделать публике неожиданный сюрприз. На своей странице в Инстаграм Марченко опубликовала фотографию с подросшим сыном. 

Оксана Марченко с сыном / instagram.com/oksana.marchenko.official
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Сделала Оксана это в честь дня рождения Богдана. Парню сегодня исполнилось 23 года.

Сколько бы ни прошло лет, наши дети всегда будут детьми, - пишет Марченко. - Спасибо, что 23 года назад ты выбрал меня своей мамой, мой дорогой. Будь счастлив до краешков своей души! Люблю.

Напомним,  

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