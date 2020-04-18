Оксана Марченко о самом страшном воспоминании из жизни: Я очнулась в палате, полотенце было в крови

Оксана Марченко очень откровенна со своими подписчиками.

В Сети телеведущая часто делится с фолловерами мыслями, которые ее волнуют, спрашивает мнения в чем-то. В этот раз Оксана Марченко решила рассказать историю из детства, которая отложила в воспоминании женщины страшный след.

Друзья, я расскажу вам сегодня очень тяжелую для меня историю из своего раннего детства. Маленькой я была достаточно болезненной: частые ангины, простуды... К 5 годам я стала прям чахнуть, и врачи направили меня на операцию по удалению гланд и аденоидов. Помню, как ехали мы с родителями в троллейбусе, мама плакала и тихонько вытирала слезы. А я маленькая, 5 лет всего, малышка, не понимаю ничего, улыбаюсь...

Оксана Марченко с мамой / instagram.com/oksana.marchenko.official

Потом было самое страшное и ужасное, многое стерлось из памяти Оксаны, однако все ужасы операционной и злость врачей она запомнила на всю жизнь.

В больницу маму не пустили. Большие женщины в белых халатах забрали меня в палату. Я вспоминаю свои хлопчатобумажные колготочки и такое же платьице на пуговичках, и тапочки.

Многое стерлось из памяти, но отчётливо помню операционную и все ужасы того дня. Меня привязали к креслу, пришла хирург и стала засовывать мне кольцо-расширитель, чтобы я не могла закрыть рот. Я очень плакала и все время его выплёвывала... Врачи злились, кричали, больно меня прижимали к креслу, а я плакала и захлебывалась от крови...

Несмотря на то, что Марченко и сейчас, спустя сорок лет, тяжело все это вспоминать, она решила досказать свою историю.

Это одно из самых страшных воспоминаний моей жизни. Вот я снова это вспоминаю и плачу. Прошло сорок лет, а я все не могу это забыть. Но я должна это дописать, в память о своей детской святости, ведь даже тогда я не злилась ни на кого, не проклинала, не хотела отомстить, не говорила им: что вы делаете?! Я просто не знала, что такое ненависть! Я смиренно принимала все, что со мной происходило... Я очнулась в палате, все полотенце было в крови, я не могла встать целые сутки. Когда я смогла подняться, меня отвели в туалет, обложенный белым кафелем и сильно пахнущий хлоркой.

Оксана Марченко в детстве / instagram.com/oksana.marchenko.official

Но был и теплый момент во всей этой истории. А причиной тому была с компотом баночка с крышечкой из дома – мамы баночка. Но случилась ситуация... и стекло, в которое превратилась баночка до крови изрезало руки ребенка.

Таких, как я, детей после операции не кормили, а маму так и не пускали... Через день мне передали передачу: компот из ревеня в стеклянной пол-литровой баночке с резиновой крышечкой. Как я была счастлива этой баночке! Это же была мамина баночка с компотом! Из дому! Это была мамина крышечка! Я ходила с этой баночкой, как со святыней, и вдруг моя баночка выскальзывает у меня из рук и разбивается! Я была очень слабая и очень напугана. Я спряталась с этой разбитой банкой в туалете с белым кафелем, чтобы снять и спасти мамину крышечку!!! Детям из 70-х не нужно объяснять, какая это была ценность! Крышка не поддавалась, стекло больно резало мои ладошки, а я упорно пыталась снять крышечку. На мое счастье, меня заметил кто-то из детей и позвал медсестру. На меня снова кричали и забрали разбитую банку. Мои ладони были изрезаны, из них текла кровь, а я плакала за маминой крышечкой!!! Я не помню, что было дальше... Я помню, как мама и папа забирали меня из больницы и папа нес меня к троллейбусу. Забинтованными ручками я крепко обнимала его за шею, от которой так приятно пахло одеколоном "Шипр", но для меня это был родной запах папы, и это было просто счастье, а мама почему-то снова тихо плакала и несла мешочек с моими тапочками...

В комментариях подписчики поддержали Оксану, и многие из них в ее истории увидели себя, и признались, что очень схожие ситуации случались с ними и в их детстве. Особенно, когда попадали в больницы они или их дети.

Напомним,